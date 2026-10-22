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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Arias no lo salvó el paso a la final de Copa Libertadores; rajado y criticado

A Jhon Arias no lo salvó el paso a la final de Copa Libertadores; rajado y criticado

A pesar de la clasificación de Palmeiras, Jhon Arias no pudo destacarse tampoco en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores y la prensa no lo perdonó.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Jhon Arias Palmeiras
Jhon Arias, futbolista del Palmeiras
AFP

Jhon Arias fue titular en los dos partidos de las semifinales de la Copa Libertadores entre Palmeiras y su ex equipo en Brasil, Fluminense, sin embargo, no pudo desplegar el buen fútbol que lo caracteriza en ninguno de los dos compromisos, que se vivieron intensos para él, por los constantes insultos por parte de los seguidores del cuadro de Río de Janeiro, quienes no le perdonan que no haya vuelto al 'Flu'.

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Y en la noche de miércoles en el duelo de vuelta jugado en Sao Paulo, a pesar de estar con su hinchada, tuvo una actuación discreta, algo en lo que puntualizó la prensa en las últimas horas, tras hacer la calificación de los futbolistas que actuaron en la clasificación a la final del certamen internacional.

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El medio 'Globo Esporte' detalló que Jhon Arias "comenzó mal el partido contra su antiguo equipo y tuvo más espacio para jugar en la segunda mitad, pero aún estaba lejos de su mejor nivel. Terminó encajando un gol contra el Fluminense", y de paso poniéndole una nota de 5.5/10, una de las más bajas entre todos los jugadores que actuaron en el Allianz Parque.

Jhon Arias Palmeiras
Jhon Arias en acción con Palmeiras
AFP

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A pesar de llevar la ventaja conseguida en el Maracaná, ganando 1-2, Palmeiras tuvo una noche poco brillante ante su gente en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, y al minuto 82 se vio sorprendido por un golazo de Hércules, que igualó la serie y forzó la tanda de penaltis. Afortunadamente, desde los once pasos, el 'verdao' se impuso 5-3 y con eso lucharán por el título, que se les escapó el año anterior contra Flamengo, mismo rival que podrían enfrentar, a la espera de si el 'mengao' supera a Estudiantes de La Plata.

Lo cierto es que Jhon Arias ya sabe lo que es levantar el trofeo de la Libertadores, lo hizo casualmente con Fluminense, y espera en el estadio Centenario (Uruguay), volver a ser importante, retomar su nivel y ayudar al cuadro dirigido por Abel Ferreira a conseguir su cuarto título, tras los ganados en 1999, 2020 y 2021.

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Cabe recordar que la final del certamen internacional de Conmebol se disputará el próximo sábado 28 de noviembre, en Montevideo, con la otra serie, por el momento, igualada 0-0 entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, pero este jueves se conocerá el segundo finalista en el Maracaná.

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