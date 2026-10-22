Miguel Borja, del escepticismo a callar bocas en América de México; responde a punta de goles

Una de las figuras dentro de los colombianos en el exterior en las últimas horas fue Miguel Borja, quien aportó un gol en la victoria 5-2 de América sobre Atlas, en la Liga de México. El nacido en Tierralta, en el departamento de Córdoba, definió en el corazón del área y puso a sufrir a Camilo Vargas, arquero de los rojinegros.

Por esa razón, en las últimas horas se leyeron comentarios de elogio para Borha, quien lleva cinco goles en cuatro partidos en su primer torneo con las Águilas.

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Aunque llegó con ciertas dudas e inquietudes, el colombiano viene mostrando lo mejor de su repertorio y se va ganando la confianza de todos en América.

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En su cuenta de 'X', la cuenta 'Invictos' apuntó que "¿no iba a estar a la altura del club más grande de México? ¿América se equivocó fichándolo con el torneo iniciado? ¿Muchos se burlaron de su contratación?. Ya convirtió de chilena en un Clásico Nacional ante Chivas. Ya convirtió en un Clásico Joven ante el Cruz Azul. Ya marcó como local. Ya marcó como visitante. Ya marcó entrando de cambio. Y ya marcó arrancando como titular. Quiere volver a la versión que mostró con River Plate en 2024. Quiere vivir un nuevo prime".



Ahora se espera que Miguel Borja siga en ascenso en su rendimiento y con las garras afinadas, ya los hinchas del poderoso equipo 'manito' lo han comenzando a mirar con respeto y admiración.

Miguel Borja festeja gol con América frente a Atlas en la Liga MX. Foto oficial de Club América

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Así fue el triunfo de América sobre Atlas, en el fútbol mexicano

Un América fulminante lució su jerarquía de líder el miércoles al golear 5-2 al Atlas por la decimotercera jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, en la que el Monterrey arrolló 4-1 al Puebla y Santos rompió su récord de triunfos consecutivos.

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Con su contundente triunfo en el estadio Jalisco, las Águilas del América del entrenador uruguayo Guillermo Almada se afianzaron como líderes con 27 puntos y un partido pendiente.

"Venimos encontrando un nivel ascendente en el funcionamiento colectivo que nos ha dado buenos resultados, me gusta mucho lo que está haciendo el equipo, está contagiando a nuestra gente, pero hay que seguir mejorando cosas", dijo Almada. La escuadra americanista ostenta la mejor ofensiva con 32 goles a favor.

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Los Zorros del Atlas, dirigidos por el argentino Hernán Crespo, se quedaron con 21 unidades en la sexta posición.

Al minuto 26, el colombiano Miguel Borja marcó el 1-0 para las Águilas con un fino remate tras un desborde electrizante por izquierda del uruguayo Brian "El Rayito" Rodríguez.

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Dos minutos después, el español Carlos Álvarez filtró una pelota al área y Erick Sánchez definió el 2-0 con un toque picado ante el portero colombiano Camilo Vargas.

Brian Rodríguez (58') concluyó un despliegue profundo y vertical por el centro con un toque desde los linderos del área, para el 3-0. Alejandro Zendejas (63') se acreditó el 4-0 al aprovechar un descuido de la defensa atlista.

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Los Zorros se acercaron 4-2 con goles del portugués Luis Esteves (73' penal) y del belga Ryan Mmaee (78'). Kevin Álvarez (79') sentenció el 5-2 definitivo al rematar una pelota rechazada por Vargas.