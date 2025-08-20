Publicidad

Jhon Durán y Richard Ríos se hicieron 'pasito' en Champions League; empate 0-0

Este miércoles, Fenerbahce y Benfica igualaron 0-0 por el duelo de ida,en los Play-Off de la Liga de Campeones; ambos colombianos fueron titulares para sus equipos.

Acción de juego en el duelo entre Fenerbahce vs. Benfica, por la Champions League.
Foto: AFP.
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 20, 2025 04:21 p. m.