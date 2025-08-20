Jhon Durán y Richard Ríos se hicieron 'pasito' en Champions League; empate 0-0

Fenerbahçe y Benfica dejaron todo abierto tras empatar este miércoles sin goles en el partido de ida de la última ronda de clasificación de la Liga de Campeones de fútbol y se jugarán en el Estadio da Luz (Portugal) el billete que da acceso a disputar la próxima Champions, en una jornada en el que todo fueron empates salvo la clara goleada (5-0) del Bodo/Glimt noruego al Sturm Graz austriaco.

Cabe destacar que Jhon Jáder Durán y Richard Ríos fueron titulares en sus respectivos equipos, pero no tuvieron tanto protagonismo, en un duelo que estuvo cerrado y sin mucha acción en las áreas rivales, donde el que tuvo más presencia fue el atacante paisa, a favor de los turcos.

En los primeros 45 minutos, se conservó el resultado inicial en un duelo que estuvo escaso de ocasiones y en el que el club lisboeta remató cinco veces a portería, sin premio, frente a las tres del conjunto local, dirigido por el técnico portugués José Mourinho.

En la segunda mitad, el mediocentro portugués Florentino cometió un grave error tras cortar una contra del delantero brasileño Anderson Talisca, y dejó al Benfica con un jugador menos, tras ver la segunda amarilla en el minuto 71.

Las águilas, que han jugado las últimas quince temporadas de la Liga de Campeones, resistieron con un hombre menos durante 19 minutos las embestidas del Fenerbahçe y lograron conservar el empate en el marcador, que les da esperanzas para el partido de vuelta, tras el tanto anulado por fuera de juego del exsevillista Youssef En-Nesyri.

El encuentro de vuelta será el 27 de este mismo mes, en Lisboa. El duelo está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana). Es importante recalcar que el ganador avanzará a la siguiente fase de la Champions League, por lo que el encuentro de la próxima semana será fundamental.