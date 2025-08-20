A Duván Vergara no se la perdonan en Argentina; "menos camanduleros, más mentalidad ganadora"

Racing de Avellaneda atraviesa un momento soñado en la Copa Libertadores. El conjunto dirigido por Gustavo Costas consiguió su clasificación a los cuartos de final del torneo continental tras imponerse 3-1 sobre Peñarol de Uruguay en el estadio Juan Domingo Perón. Con un doblete de Adrián Martínez y un tanto de Franco Pardo, la ‘academia’ logró revertir la serie que había comenzado cuesta arriba tras la derrota por la mínima diferencia en el partido de ida disputado en Montevideo.

En medio de esta clasificación histórica, los reflectores también apuntaron hacia el colombiano Duván Vergara, quien se ha ido ganando un lugar en la consideración del cuerpo técnico y empieza a tener protagonismo en momentos importantes. El exjugador del América de Cali, que llegó a Argentina en busca de continuidad y protagonismo internacional, empieza a convertirse en una de las cartas ofensivas del equipo.

Más allá de que no ha sido titular indiscutido, Vergara ha demostrado ser un jugador desequilibrante, con velocidad y capacidad para marcar diferencias en el uno contra uno. Su aporte ante Peñarol dejó ver que puede ser un revulsivo clave en los tramos más decisivos del campeonato.



Duván Vergara da qué hablar en Argentina

Duván Vergara charlando con su técnico, Gustavo Costas

El encuentro ante el conjunto uruguayo estuvo marcado por la polémica arbitral, pero también por un gesto de Duván Vergara que no pasó desapercibido. Cuando el marcador se encontraba 1-1 y Racing necesitaba remontar, Wilmar Roldán sancionó un penalti a favor de la ‘academia’ sobre los 80 minutos tras una infracción contra Adrián Martínez.

Mientras el delantero argentino se disponía a ejecutar el cobro, las cámaras captaron a Vergara arrodillado, rezando en el césped del ‘Cilindro’. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales y generó múltiples comentarios en la prensa argentina, que resaltó la fe y el compromiso emocional del colombiano en un momento tan decisivo. Finalmente, Martínez convirtió el gol que significó el 2-1 parcial y la paridad en el global, abriendo el camino hacia la clasificación.

JAJAJAJAJAJ MOMENTO COLOMBIANO 🏆🚬 pic.twitter.com/jjU4KRKH7p — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) August 20, 2025

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, dad que los usuarios en las redes sociales tuvieron opiniones divididas:

"Menos camanduleros, más mentalidad ganadora. Por eso en selecciones nos va como nos va".

"Se entiende por qué si no metía esa se iba al carajo el partido".

"Que mierda haces locoooo anda a buscar el reboteeeeeeee".



¿Cómo le fue a Duván Vergara frente a Peñarol?

El atacante de 28 años ingresó al terreno de juego en el minuto 73, cuando Racing buscaba opciones frescas en ataque. Su calificación fue de 6,8, de acuerdo con los registros de 'Sofascore'. Desde su entrada, Vergara se mostró participativo y encarador, generando complicaciones por la banda izquierda. Fue precisamente una de sus jugadas la que terminó en la falta dentro del área sobre Adrián Martínez, acción que derivó en el penalti convertido.

Con esta actuación, el colombiano reafirma su intención de consolidarse en el plantel de Costas. En la actual temporada, suma siete partidos oficiales con Racing, en los que ha registrado dos goles y 445 minutos disputados. Aunque todavía no es titular indiscutible, su aporte comienza a ser determinante y lo proyecta como una alternativa valiosa de cara a lo que resta del certamen.