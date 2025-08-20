"En América, 'Juanfer' Quintero corría de área a área, aquí en River quiere jugar 'paradito'"

Once Caldas atraviesa un gran presente en la Copa Sudamericana tras eliminar a Huracán en Argentina con un contundente 3-1 en el juego de vuelta de los octavos de final, resultado que le permitió instalarse entre los ocho mejores del torneo. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera ahora se medirá frente a Independiente del Valle de Ecuador en una serie que promete emociones.

Este buen momento ha despertado recuerdos entre quienes vistieron la camiseta del ‘blanco blanco’. Uno de ellos es Ramón Orlando Gómez, exjugador argentino que defendió los colores de Once Caldas entre 1977 y 1978 y que hoy, pese a la distancia, sigue de cerca la campaña del club. Gómez, quien surgió en las divisiones menores de River Plate, destacó la evolución del equipo y no dudó en expresar tanto elogios como advertencias sobre su desempeño en la actual edición del certamen continental.

“A Once Caldas no le sobra nada”

Dayro Moreno, figura de Once Caldas, en el partido contra Huracán, por la Copa Sudamericana 2025 AFP

En entrevista con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', Ramón Orlando Gómez valoró el presente del conjunto manizaleño. “Siempre sigo a Once Caldas, veo casi todos los partidos, incluso de la liga colombiana. Mejoró muchísimo desde que Hernán Darío Herrera se hizo cargo y siento una alegría porque el equipo va bien aunque no le sobra mucho. Pero tienen buenos jugadores y se hizo compacto. Ya creen más en la propuesta que les está colocando el entrenador”, aseguró.

Publicidad

El exfutbolista, actualmente formador en las divisiones menores de River Plate, ha trabajado con talentos como Julián Martínez y Franco Mastantuono, y desde su experiencia en el fútbol argentino también habló de uno de los jugadores que más expectativa ha generado en los últimos años: Juan Fernando Quintero.



Críticas a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero en su debut con River Plate. AFP

Quintero, quien regresó a River Plate para esta temporada tras su paso por América de Cali, sigue siendo un jugador diferencial por su talento y visión de juego. Sin embargo, para Ramón Orlando Gómez, el colombiano todavía no ha mostrado su mejor versión en el conjunto ‘millonario’.

Publicidad

“Juan Fernando Quintero es distinto a todos. Yo lo veía en América que corría de área a área y acá en River quiere jugar 'paradito', y tiene que hacer todo lo contrario porque si no se mueve acá lo van a castigar. Eso es así. El fútbol argentino es muy agresivo en todo sentido, muy competitivo, y a los talentosos siempre les ponen gente encima y los incomodan”, afirmó Gómez.

El exjugador agregó que la clave para que Quintero triunfe en River está en su movilidad y capacidad de adaptación al ritmo del fútbol argentino:

“Él tiene que buscar el espacio con movilidad. Ese es el único déficit que le veo. En América metía pelotazos de 30 o 40 metros a Duván Vergara y acompañaba la jugada de área a área. Eso lo debe hacer acá. Necesita otra dinámica de juego: más rapidez, más agresividad, asistir, encarar, gambetear y patear desde afuera porque lo tiene todo. Le falta ese detalle que lo hará cada vez más jugador”.

De esta manera, Quintero se encuentra en un punto de inflexión: su talento no se discute, pero en un entorno tan exigente como el argentino, deberá ajustar su estilo para consolidarse nuevamente como una de las figuras del fútbol sudamericano.