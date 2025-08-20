Falcao García reapareció en video, dejó más de una duda y borró su publicación; esto dijo

Radamel Falcao García no deja de ser noticia, pese a que no ha vuelto a jugar desde los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay del primer semestre de 2025, cuando dio por finalizado su vínculo con el equipo azul de Bogotá.

El popular ‘Tigre’ se fue de Millonarios y no ha vuelto a jugar, pese a versiones de prensa que lo relacionan con equipos de España y más lugares del mundo.

De hecho, su último partido fue el pasado 19 de junio, en el clásico bogotano perdido 1-2 frente a Independiente Santa Fe, choque en el que el samario hizo el único tanto azul y tras el cual los albirrojos avanzaron a la final que terminaron ganando.

Desde ese entonces, ha viajado con sus familiares hacia diferentes destinos de Norteamérica y Europa, siendo objeto de homenajes por parte del Porto de Portugal, escuadra en la que fue goleador, y gozando de lo que aparenta ser un periodo vacacional, ya que aún no ha dicho si le pondrá punto final a su carrera.

Bajo esa luz y por sus 39 años de edad, cada vez es más grande la incógnita sobre si podrá encontrar un club para seguir siendo futbolista profesional, ya que pausas tan extensas sin firmar con una institución no se le habían visto en el pasado.

Por ahora, el magdalenense se dedica a disfrutar con sus seres queridos de distintos momentos alejado de las canchas, dando a entender que su afán de volver no sería una prioridad a esta altura de su vida.



Falcao García reaparece y deja incógnita; esto dijo

El jugador hizo una particular publicación en sus redes especiales el miércoles 20 de agosto en horas de la tarde mostrando un paseo con familiares y amigos por un parque de diversiones perteneciente a Universal, donde se le vio disfrutando del anonimato que le da un lugar como ese, en el que no hay fanáticos que lo asedien y puede desenvolverse como una persona más.

De hecho, se vio divirtiéndose en un simulador del videojuego de Mario Bross, espacio en el que se puso a saltar y a pegarle con la cabeza a un cuadro con un símbolo de interrogación, tal y como lo suele hacer el personaje animado, solo que en esta oportunidad las preguntas pasan por saber si volverá al fútbol.

Sin embargo, lo que más dudas causó fue que pocos minutos después de compartir las imágenes con sus seres queridos, optó por eliminar la publicación, en la que había escrito en referencia directa al lugar en el que estaba: “Disfrutando en familia. Gracias por hacernos todo más fácil”.

Incluso, en un apartado les pregunta a sus hijas mientras va por un callejón del parque: "¿Chicas, qué tal les parece?", a lo que él mismo responde: "Parece Francia, muy bueno... Vamos a ver, vamos a ver", palabras con las que no se sabe si quiso dar alguna pista con su alusión al país galo.

Acá, algunas de las imágenes que fueron eliminadas: