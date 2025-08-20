Jhon Durán y un cruce con Nicolás Otamendi, en Champions League: ¿era penalti?

Jhon Durán volvió a dar de qué hablar en un partido. Este miércoles 20 de agosto, Fenerbahce y Benfica midieron fuerzas por la ida de los playoffs de la Champions League, y el delantero colombiano fue titular. Allí, no tuvo tantas opciones de gol, pero sí protagonizó algunos roces. De hecho, vio la tarjeta amarilla, luego de una fuerte infracción sobre Enzo Barrenechea.

Sin embargo, también recibió. Nicolás Otamendi, quien había tenido un 'picante' cruce con Richard Ríos en el pasado juego entre la Selección Colombia y Argentina, por Eliminatorias, se volvió a ver las caras con otro 'cafetero' y, nuevamente, hubo polémica. El defensa central argentino marcó a Jhon Durán y le puso el brazo en el rostro, por lo que cayó y pidió penalti.

El árbitro, Daniel Siebert, no vio ninguna falta y dio continuidad al juego, mientras que el atacante colombiano se retorcía de dolor en el suelo. Nicolás Otamendi ignoró la situación y no le prestó atención a la reacción del delantero. Por otro lado, José Mourinho, al ver que no habían sancionado nada, se fue corriendo al camerino, con un poco de molestia y enojo.

Jhon Durán, atacante colombiano de Fenerbahce, en el partido contra Benfica, por Champions League AFP

Choque entre Jhon Durán y Nicolás Otamendi, en Fenerbahce vs. Benfica, por Champions League

