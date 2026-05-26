Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / A Medellín lo eliminaron de Libertadores, con un gol en tiempo adicional; ahora jugará Sudamericana

A Medellín lo eliminaron de Libertadores, con un gol en tiempo adicional; ahora jugará Sudamericana

El cuadro 'poderoso', que supo plantar un partido importante en Argentina contra Estudiantes; sobre el final perdió y ahora deberá jugar los 'Play-Off' en la Copa Sudamericana.

Por: AFP
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego, en el duelo entre Estudiantes vs. Medellín, por Copa Libertadores.
Acción de juego, en el duelo entre Estudiantes vs. Medellín, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

El argentino Estudiantes de La Plata consiguió este martes un agónico triunfo por 1-0 sobre Independiente Medellín y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del grupo A, en un partido por la última fecha jugado en el estadio Uno, en La Plata.

El equipo platense dominó ampliamente el desarrollo, pero recién consiguió el gol de la victoria y de la clasificación en tiempo de descuento con un cabezazo de Mikel Amondarain (90+3’).

Con este resultado, el brasileño Flamengo (16) terminó al tope del cuadrangular, seguido por Estudiantes (9), mientras que el DIM (7) acudirá a los playoffs de la Copa Sudamericana y Cusco (1) queda eliminado.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad