A Medellín lo eliminaron de Libertadores, con un gol en tiempo adicional; ahora jugará Sudamericana

El argentino Estudiantes de La Plata consiguió este martes un agónico triunfo por 1-0 sobre Independiente Medellín y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores como segundo del grupo A, en un partido por la última fecha jugado en el estadio Uno, en La Plata.

El equipo platense dominó ampliamente el desarrollo, pero recién consiguió el gol de la victoria y de la clasificación en tiempo de descuento con un cabezazo de Mikel Amondarain (90+3’).

Con este resultado, el brasileño Flamengo (16) terminó al tope del cuadrangular, seguido por Estudiantes (9), mientras que el DIM (7) acudirá a los playoffs de la Copa Sudamericana y Cusco (1) queda eliminado.

