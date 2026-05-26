¿Fabián Bustos sigue en Millonarios?; contundente respuesta, tras eliminación en Copa Sudamericana

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 luego de perder 1-2 contra O’Higgins en El Campín, resultado que provocó fuertes críticas de los hinchas hacia el equipo y hacia Fabián Bustos. Sin embargo, lejos de hablar de una posible salida, el entrenador argentino dejó claro en rueda de prensa que su intención es continuar y preparar cambios importantes para el futuro.

“Vamos a tener un mes para trabajar y corregir todo. Recuerden cómo estaba el equipo como llegamos. Da bronca y sí, le pido perdón al hincha”, afirmó Bustos, en una declaración que prácticamente confirmó su continuidad en el conjunto ‘embajador’.

El técnico también reconoció que el plantel necesita refuerzos y anticipó movimientos importantes para el próximo semestre. “Está claro que hay que hacer ajustes, hacer una buena pretemporada y trabajar. Pedirle disculpas a la gente por los errores groseros del primer tiempo que nos tienen en esta situación. En el futuro veo trayendo mínimo 5 jugadores”, expresó.

Bustos defendió el trabajo realizado desde que asumió el cargo y recordó el momento en el que recibió al equipo. “Cuando llegamos había un equipo armado, que estaba anímicamente mal y lo pusimos a competir. Eliminamos al mejor o uno de los mejores equipos del fútbol colombiano. Hoy estamos acá porque competimos”, comentó.



Millonarios vs. O'Higgins - Copa Sudamericana. COLPRENSA.

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Eso sí, el argentino no escondió su frustración por la eliminación internacional. “Me da vergüenza lo de hoy. Creo que no lo merecimos pero ya fue. Jugamos mal el primer tiempo”, dijo, dejando claro que el rendimiento mostrado ante el club chileno estuvo lejos de lo esperado.

Sobre las falencias defensivas y el juego aéreo, Bustos explicó que el calendario le ha impedido trabajar con mayor profundidad ciertos aspectos. “Lo del juego aéreo ya lo explicamos. Trabajar es darle repeticiones como en toda ocupación. Si eres doctor, con 10 operaciones eres mejor y con 100 aún mejor. En el fútbol es igual. El rival tuvo una semana entera pero es otro tema”, aseguró.

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Además, insistió en que Millonarios sí compitió en el semestre. “Conforme no estoy para nada, pero si digo eso hace cinco fechas, peor, no hubiéramos competido. Nacional tiene la mejor nómina y el único partido que perdió como local fue contra nosotros. En Sao Paulo competimos de igual a igual”, concluyó.