Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores, tras Universitario 0-0 Tolima

Deportes Tolima hizo la tarea en la Copa Libertadores 2026 y avanzó a los octavos de final, tras empatar 0-0 con Universitario de Deportes, en la última jornada del grupo B. Los 'pijaos' culminaron segundos en la tabla de posiciones con ocho unidades, imponiéndose sobre Nacional (URU) que también cosechó 8 unidades, pero tuvo peor diferencia de gol.
Los dirigidos por Lucas González resistieron a los intensos ataques de los 'incas', quienes necesitaban ganar para clasificar y meterse entre los 16 mejores. El arquero Neto Volpi fue la figura con sus atajadas bajo los tres palos.
En el otro duelo del grupo, Nacional venció 1-0 a Coquimbo Unido. Los chilenos terminaron primeros con 10 unidades. Los uruguayos quedaron relegados a la Copa Sudamericana.
Los resultados de Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores 2026
- Universitario 0-0 Tolima
- Coquimbo 3-0 Tolima
- Tolima 3-0 Nacional
- Tolima 3-0 Coquimbo
- Nacional 3-1 Tolima
- Tolima 0-0 Universitario
Tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores 2026
|#
|Equipos
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|GOLES
|PUNTOS
|1
|Coquimbo
|6
|3
|1
|2
|+2
|8:6
|10
|2
|Tolima
|6
|2
|2
|2
|+1
|7:6
|8
|3
|Nacional
|6
|2
|2
|2
|-2
|7:9
|8
|4
|Universitario
|6
|1
|3
|2
|-1
|5:6
|6
Publicidad