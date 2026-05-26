Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores, tras Universitario 0-0 Tolima

Deportes Tolima hizo la tarea en la Copa Libertadores 2026 y avanzó a los octavos de final, tras empatar 0-0 con Universitario de Deportes, en la última jornada del grupo B. Los 'pijaos' culminaron segundos en la tabla de posiciones con ocho unidades, imponiéndose sobre Nacional (URU) que también cosechó 8 unidades, pero tuvo peor diferencia de gol.

Los dirigidos por Lucas González resistieron a los intensos ataques de los 'incas', quienes necesitaban ganar para clasificar y meterse entre los 16 mejores. El arquero Neto Volpi fue la figura con sus atajadas bajo los tres palos.

En el otro duelo del grupo, Nacional venció 1-0 a Coquimbo Unido. Los chilenos terminaron primeros con 10 unidades. Los uruguayos quedaron relegados a la Copa Sudamericana.

Los resultados de Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-0 Tolima

Coquimbo 3-0 Tolima

Tolima 3-0 Nacional

Tolima 3-0 Coquimbo

Nacional 3-1 Tolima

Tolima 0-0 Universitario

Tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores 2026

# Equipos PJ V E D DG GOLES PUNTOS 1 Coquimbo 6 3 1 2 +2 8:6 10 2 Tolima 6 2 2 2 +1 7:6 8 3 Nacional 6 2 2 2 -2 7:9 8 4 Universitario 6 1 3 2 -1 5:6 6