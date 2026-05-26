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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores, tras Universitario 0-0 Tolima

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores, tras Universitario 0-0 Tolima

Este martes, en el estadio Monumental, en Lima, Deportes Tolima empató con Universitario de Deportes y clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de may, 2026
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Universitario vs. Tolima.
Universitario vs. Tolima.
AFP.

Deportes Tolima hizo la tarea en la Copa Libertadores 2026 y avanzó a los octavos de final, tras empatar 0-0 con Universitario de Deportes, en la última jornada del grupo B. Los 'pijaos' culminaron segundos en la tabla de posiciones con ocho unidades, imponiéndose sobre Nacional (URU) que también cosechó 8 unidades, pero tuvo peor diferencia de gol.

Los dirigidos por Lucas González resistieron a los intensos ataques de los 'incas', quienes necesitaban ganar para clasificar y meterse entre los 16 mejores. El arquero Neto Volpi fue la figura con sus atajadas bajo los tres palos.

En el otro duelo del grupo, Nacional venció 1-0 a Coquimbo Unido. Los chilenos terminaron primeros con 10 unidades. Los uruguayos quedaron relegados a la Copa Sudamericana.

Los resultados de Deportes Tolima en el grupo B de la Copa Libertadores 2026

  • Universitario 0-0 Tolima
  • Coquimbo 3-0 Tolima
  • Tolima 3-0 Nacional
  • Tolima 3-0 Coquimbo
  • Nacional 3-1 Tolima
  • Tolima 0-0 Universitario

Tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores 2026

#EquiposPJVEDDGGOLESPUNTOS
1Coquimbo6312+28:610
2Tolima6222+17:68
3Nacional6222-27:98
4Universitario6132-15:66
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