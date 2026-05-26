Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CRISTIANO RONALDO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, en Copa Libertadores, tras Estudiantes 1-0 Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, en Copa Libertadores, tras Estudiantes 1-0 Medellín

Con un gol en el tiempo adicional, el cuadro 'pincha' sacó de los octavos de final al equipo 'poderoso', que ahora deberá disputar los 'Play-Off' de Copa Sudamericana.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 26 de may, 2026
Comparta en:
Independiente Medellín quedó eliminado y no jugará los octavos de final, de la Copa Libertadores.
Independiente Medellín quedó eliminado y no jugará los octavos de final, de la Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Este martes 26 de mayo, Independiente Medellín visitó a Estudiantes de La Plata, por el duelo correspondiente a la última jornada del grupo A, en la Copa Libertadores.

Y es que, después de una fase de grupos pareja y con peripecias en el camino, como los puntos perdidos por escritorio debido a los desmanes presentados por parte de la hinchada 'poderosa' frente a Flamengo, en el estadio Atanasio Giratdot; para esta última jornada del grupo A, el equipo paisa llegó con opciones de clasificar a octavos de final, dependiendo de sí mismo.

Universitario de Deportes vs. Tolima.
Gol Caracol

Tolima hizo la tarea y clasificó a octavos de final en Copa Libertadores; 0-0 con Universitario

Universitario vs. Tolima.
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B de Copa Libertadores, tras Universitario 0-0 Tolima

Sin embargo, el conjunto 'decano' tuvo que visitar al siempre difícil Estudiantes de La Plata, que desde el primer minuto trató de hacer sentir la localía para ir en busca de la victoria; misma que le daba la clasificación a los argentinos rumbo a la fase final de la Copa Libertadores, desbancando de la segunda posición a los antioqueños.

No obstante, al frente siempre hubo un Medellín ordenado y correcto en defensa, con la convicción de asegurar su clasificación a la siguiente fase; sabiendo que con el empate era más que necesario para seguir convida en el certamen continental.

Y esa fue la historia en territorio argentino, durante más de 90 minutos. Sin embargo, en el tiempo adicional, una desconcentración defensiva le costó el cupo en octavos de final a Medellín, recibiendo un tanto de cabeza por parte de Mikel Amondarain.

Acción de juego, en el duelo entre Estudiantes vs. Medellín, por Copa Libertadores.
Acción de juego, en el duelo entre Estudiantes vs. Medellín, por Copa Libertadores.
Foto: AFP.

Publicidad

De esta manera, el 'poderoso' se estancó en siete unidades, quedando en la tercera casilla, por debajo de Flamengo y Estudiantes. Ahora, los paisas deberán jugar 'Play-Off' en Copa Sudamericana.

Así quedó la sexta jornada de la Copa Libertadores:

Publicidad

Flamengo 3-0 Cusco
Estudiantes de La Plata 1-0 Independiente Medellín

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo A, en la Copa Libertadores:

Pos.ClubPJPTSDG
1Flamengo616+12
2Estudiantes69+1
3Medellín67-5
4Cusco61-8
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Independiente Medellín

Estudiantes de La Plata

Copa Libertadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad