Tolima hizo la tarea y clasificó a octavos de final en Copa Libertadores; 0-0 con Universitario

Deportes Tolima se clasificó este martes con 8 puntos a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar sin goles en Lima con Universitario de Deportes, que terminó con 6 en el último puesto del Grupo B.

Coquimbo, como líder con 10 puntos y Deportes Tolima aseguraron las plazas en la fase de los dieciséis mejores de la Libertadores en tanto que Nacional, también con 8 puntos, jugará una repesca por un cupo en la Copa Sudamericana.

El Nacional uruguayo derrotó al líder Coquimbo por 1-0 en Montevideo.

En los primeros minutos de juego en el estadio Monumental de Lima, Tolima llevó la iniciativa hasta que los Cremas se sacudieron el dominio y con presión constante hicieron figura al guardameta Volpi.



Universitario vs. Tolima. AFP.

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El colombiano Shean Barbosa cortó un remate del peruano argentino Martín Pérez Guedes en los últimos minutos del primer tiempo.

En el segundo lapso del partido, Concha tiene un nuevo remate que Volpi controla con ambas manos.

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Sin embargo, la U se queda, poco a poco, sin espacios para el ataque, a pesar de los intentos del argentino Lisandro Alzugaray, porque Tolima reforzó su defensa hasta con seis jugadores.

En otra jugada de los limeños, Andy Polo disparó un centro a Valera, pero su remate cruza el arco y sale a un lado.

Rovira, por Tolima, también remata para sorprender a Romero, pero el marcador sigue inalterable. Kelvin Flórez dispara igualmente a la portería de la U, minutos después de ingresar al campo, pero sin éxito.

Cerca al final del encuentro, Matías Di Benedetto da un cabezazo que Volpi ataja, y Valera también remata pero sale alto y desviado.

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El conjunto colombiano celebró su clasificación en el césped del Monumental y con la barra que los acompañó en la sexta fecha en Lima.