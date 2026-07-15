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Gol Caracol  / A Messi le entraron duro, justo después de eludir a varios rivales en Argentina vs. Inglaterra

A Messi le entraron duro, justo después de eludir a varios rivales en Argentina vs. Inglaterra

El astro argentino protagonizó una gran jugada en mitad de campo donde tres ingleses no pudieron pararlo, hasta que una fuerte falta desató un amago de bronca en el partido. Vea lo que pasó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Selección de Inglaterra vs. Selección de Argentina
Acción de juego entre la Selección de Inglaterra vs. la Selección de Argentina
Fotografías de: AFP

El partido entre Argentina e Inglaterra ha sido muy disputado, con pocas oportunidades claras de gol y un juego marcado por las interrupciones. Las faltas han tomado protagonismo, y una de las víctimas ha sido Lionel Messi, quien ha recibido un duro marcaje durante el encuentro.

Todo ocurrió al minuto 35 del partido cuando Lionel recibió en mitad de campo, evadió a dos rivales, entre ellos Harry Kane que no logró cometerle falta, y más adelante el argentino fue derribado fuertemente por Espence, cosa que no gustó a los demás jugadores de la 'albiceleste' y formaron una pelea, exigiendo amarilla al arbitro central.

Vea la jugada acá:

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