Vea el golazo que marcó Enzo Fernández, para el empate de Argentina vs. Inglaterra

Argentina finalmente encontró su tanto por medio del futbolista que milita en el Chelsea, quien ya había tenido algunas oportunidades, pero el arquero Pickford le arrebataba su grito de gol.

El tanto del empate ocurrió al minuto 85' cuando Lionel Messi encaró por sector derecho a dos defensores con la intención de centrar al área, pero al ver a Enzo Fernández llegando desde fuera, le asistió y el centrocampista con pierna derecha mandó el balón al fondo de la red, para desatar la alegría de todos los argentinos en el estadio de Atlanta.

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