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Gol Caracol  / Vea el golazo que marcó Enzo Fernández, para el empate de Argentina vs. Inglaterra

Vea el golazo que marcó Enzo Fernández, para el empate de Argentina vs. Inglaterra

El jugador argentino anotó un auténtico golazo que valió para el empate parcial frente a Inglaterra, en los minutos finales del tiempo reglamentario.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Celebración de Enzo Fernández con la Selección de Argentina
Fotografías de: AFP

Argentina finalmente encontró su tanto por medio del futbolista que milita en el Chelsea, quien ya había tenido algunas oportunidades, pero el arquero Pickford le arrebataba su grito de gol.

El tanto del empate ocurrió al minuto 85' cuando Lionel Messi encaró por sector derecho a dos defensores con la intención de centrar al área, pero al ver a Enzo Fernández llegando desde fuera, le asistió y el centrocampista con pierna derecha mandó el balón al fondo de la red, para desatar la alegría de todos los argentinos en el estadio de Atlanta.

Vea el gol acá:

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