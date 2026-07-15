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Gol Caracol  / Jordan Pickford salvó a Inglaterra con una atajada espectacular frente a Argentina; vea la jugada

Jordan Pickford salvó a Inglaterra con una atajada espectacular frente a Argentina; vea la jugada

El arquero de Inglaterra se vistió de héroe con una impresionante atajada con su mano derecha, que ahogó el grito de gol a los argentinos. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Atajada de Pickford vs Argentina
Atajada de Pickford vs Argentina
AFP

Argentina lo ha intentado por todos los medios para encontrar el empate, pero la falta de definición y las intervenciones de Jordan Pickford se lo han impedido. Esta vez, el arquero inglés apareció con una atajada espectacular, para ahogarle el grito de gol a la 'albiceleste'.

Todo ocurrió al minuto 68' del encuentro, en una jugada que transitaba por sector derecho, donde 'Lio' Messi centró al centro del área, y allí el recién ingresado Nicolás González cabeceó, pero se encontró con una muralla bajo los tres palos. El inglés reaccionó de manera providencial una pelota complicada.

Vea la jugada acá:

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