En Croacia aún duele la eliminación del Mundial 2026; piden nuevas explicaciones del arbitraje

La Federación Croata de Fútbol (HNS) ha pedido explicaciones a la FIFA por varias decisiones arbitrales y del VAR que, según denuncia, influyeron en su eliminación frente a Portugal en el Mundial, especialmente por tres goles anulados, incluido un polémico fuera de juego en el tiempo añadido que habría supuesto el empate.

El diario deportivo croata 'Sportske novosti' publicó este miércoles la carta enviada por la HNS a la FIFA un día después del partido de dieciseisavos del 2 de julio, en la que reclama explicaciones sobre varias decisiones arbitrales y cuyo objetivo, según la federación, es evitar futuros malentendidos e injusticias.

En la misiva, HNS señala que Croacia sufrió la anulación de tres goles durante la segunda mitad del encuentro ante Portugal debido a decisiones sobre posiciones de fuera de juego. La HNS afirma que, tras la intervención del VAR, Portugal obtuvo un penalti que permitió el empate, pese a que el árbitro estaba cerca de la acción, observó directamente la jugada y no consideró que existieran motivos suficientes para señalar la pena máxima.

Según la Federación Croata de Fútbol, la acción no encajaba en la categoría de "incidente grave no visto" que justificaría la revisión. Entre otros detalles que considera controvertidos, indica como particularmente cuestionable la decisión del árbitro Espen Eskås de anular el gol de Josko Gvardiol en el minuto 103 debido a un supuesto fuera de juego de Mario Pasalic.



Selección de Croacia Fotografía de: AFP

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Recuerda que el comunicado oficial de la FIFA declaró que "la tecnología Connected Ball, integrada en el balón oficial del partido, registró un toque de Igor Matanovic, lo que permitió al árbitro dictaminar correctamente el fuera de juego y anular el gol".

La HNS sostiene. Sin embargo, que la explicación oficial de la FIFA sobre la regla del fuera de juego establece que el cabello solo debe considerarse parte del cuerpo si afecta al movimiento o la trayectoria del balón, algo que, según la normativa, solo podría ocurrir en casos de contacto con "una gran cantidad de cabello, como un moño en la parte superior de la cabeza".

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La HNS sostiene que "sigue sin estar claro" si el árbitro anuló el gol croata porque Matanovic pudo haber rozado el balón con un solo cabello o porque consideró que ese contacto influyó en su movimiento o trayectoria, una circunstancia que, según la federación, no puede determinarse a partir de las imágenes disponibles. "Creemos que es fundamentalmente erróneo que una vibración casi imperceptible registrada por un sensor pueda decidir el resultado de un partido de tanta importancia", concluye la federación croata en su carta.