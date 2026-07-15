Vea el gol de Anthony Gordon que abrió el marcador para Inglaterra vs. Argentina, en el Mundial 2026

En la parte complementaria del partido entre Argentina e Inglaterra, se logró romper el cero a cero gracias al tanto de Anthony Gordon quien desató la locura en el estadio de Atlanta.

Todo ocurrió al minuto 55 del partido por medio de una jugada que tejieron los 'leones' por sector derecho para que posteriormente el jugador del Barcelona en mitad del área ganara la espalda a Nahuel Molina. Ya ahí, con pierna derecha le pegó a la esférica y mandó el balón al fondo de la red, para así poner el 1-0 a favor de los europeos.

Vea la jugada acá: