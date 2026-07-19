A qué hora juega HOY y dónde ver en TV Argentina vs España, final del Mundial 2026

Tras cinco semanas de competencia y meses de polémicas dentro y fuera del campo, el Mundial 2026 tendrá un nuevo dueño: la Argentina de Lionel Messi y la España de Lamine Yamal pugnan por el cetro más codiciado del fútbol este domingo a las afueras de Nueva York.

El que muchos consideran el mejor futbolista de la historia defenderá la corona ganada hace cuatro años en Catar frente a uno de los llamados a escribir las nuevas letras del deporte más popular.

Argentina vs España, dónde ver por TV EN VIVO GRATIS

Fecha: domingo 19 de julio

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nueva York/Nueva Jersey (Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com



España y Argentina juegan por el título del Mundial 2026. Foto: AFP

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Donald Trump observará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, el final de un certamen que por momentos se alejó de sus tradiciones casi centenarias para ajustarse a sus designios y los del mercado estadounidense.

El juego por la estrella (15H00 locales, 19H00 GMT), en el que se esperan más de 80.000 personas, será el primero que el mandatario verá en directo. Su país albergó la mayoría de partidos del primer Mundial de 48 equipos y tres países sede.

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La caída del telón será presenciada también por los jefes de Estado de las otras dos naciones anfitrionas: Claudia Sheinbaum, de México, y Mark Carney, de Canadá, quienes han tenido relaciones tirantes con el inquilino de la Casa Blanca.

"Es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos", explicó Sheinbaum sobre su asistencia.

- "Mayor escenario de todos los tiempos" -

El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que su amigo Trump entregará el trofeo al ganador: Argentina, que busca su cuarta estrella en su segunda final consecutiva, o España, que apunta a su segundo título tras el conquistado en Sudáfrica 2010.

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El choque entre los campeones de América y Europa es inédito en esta instancia.

España y Argentina definen el título del Mundial 2026. Foto: AFP

También será la primera vez que se otorgarán anillos a los vencedores, como en los deportes estadounidenses, y que habrá un show de entretiempo, en un enésimo intento de la FIFA para posicionar el "soccer".

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El espectáculo, al mejor estilo del Super Bowl, será dirigido por Chris Martin, cantande de Coldplay.

Contará con un reparto de lujo: la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber, el grupo de K-pop surcoreano BTS y la colombiana Shakira, cuya canción "Dai Dai", cantada a dueto con la estrella del afrobeat Burna Boy, retumbará en el recinto.

La FIFA ha asegurado que el descanso del partido no excederá el tiempo reglamentario de quince minutos.

Será "el mayor escenario de todos los tiempos", prometió Infantino.