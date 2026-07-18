España vs. Argentina, por el título del Mundial 2026; la atención del planeta en Nueva Jersey

Una campeona abonada a la épica para sobrevivir ante una aspirante que reúne todos los ingredientes para bordar su segunda estrella: Argentina, aferrada a un Lionel Messi en trance, y la España de Lamine Yamal juegan este domingo una formidable final de la Copa del Mundo.

Una de las historias más grandes jamás contadas en el planeta fútbol tendrá su desenlace en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York.

Allí se jugará el último de los 104 partidos del primer Mundial XXL: 48 equipos repartidos por 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá en 39 días de competición.

Selección Argentina vs. Selección de España Fotografías de: AFP

- La verdadera Finalissima -

Y de postre, un guion casi perfecto: La defensora del título, vigente doble campeona de Sudamérica, frente a la reina europea.

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Citadas en marzo en Catar para disputar la Finalissima, cancelada por la guerra en Oriente Medio, el destino les tenía reservada una plaza en la cita suprema.

Argentina llega a la final tras un ejercicio de supervivencia heroico en cada uno de los cuatro partidos de la fase de cruces alentada por un Messi irreal, con ocho goles y cuatro asistencias a los 39 años, cuando se esperaba que viniera a Norteamérica a dar la vuelta de honor para festejar su legendaria carrera.

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Enfrente estará un chico al que bañó hace dos décadas: Messi era la estrella emergente del Barcelona, Lamine un adorable bebé que disfruta de sus caricias.

La icónica foto se ha recuperado con más fuerza que nunca en la previa de la final.

Lamine Yamal y Lionel Messi son dos de las principales figuras a seguir, en la final del Mundial. Foto: AFP.

- "Es tremendo" -

"La vida es una locura... Es tremendo", rememoró Messi el viernes en Manhattan sobre la imagen.

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El veterano llegará al gran duelo con el desgaste de haber tenido que esforzarse hasta el último aliento, con increíble éxito, para mantener a flote a los suyos.

El juvenil lo hará "al 100%" tras recuperarse del fuerte golpe, "un bocadillo", que sufrió en un muslo ante Francia en semifinales (2-0) en una jugada que le sirvió para lograr el penal que abrió la victoria.

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Junto a Messi, una banda de inmortales que han puesto su granito de arena para llegar al último día. Recuperaron la pólvora en el momento perfecto los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, volvió a sonreír el descarado Enzo Fernández.

Más dominante, aunque también ha necesitado sus dosis de épica, se ha mostrado España, capaz de anular a sus rivales con su juego de posesión y movimiento...

Que se lo pregunten a la fulgurante Francia de Kylian Mbappé y al baño de realidad que se llevó en Dallas.

"Confiamos en que cuanto menos tiempo pase el balón por cada uno de nosotros, menos tiempo tendrá el rival para hacer faltas", señaló Mikel Merino el viernes sobre cómo plasma su superioridad la 'roja'.

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El submarino de Luis de la Fuente salió del banquillo para anotar los goles agónicos contra Portugal (1-0) en octavos y ante Bélgica (2-1) en cuartos.

Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia. Foto: AFP

- Un peloteo de elogios -

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En una jornada de previa adelantada al viernes, sobrevoló a orillas del Hudson un guion de partido en el que la Argentina más canchera saldrá a romper el ritmo de España. Muchas de las preguntas de la tarde giraron sobre esta posibilidad.

Diplomático, De la Fuente desechó esta idea y se deshizo en elogios hacia la 'albiceleste'.

"Tengo una admiración extraordinaria, su propuesta futbolística y la nuestra tienen muchas similitudes. El que mejor juegue y minimice las virtudes del rival estará más cerca de ganar", analizó el técnico español.

Lionel Scaloni, que fue su alumno en 2017 en la escuela de entrenadores de la Federación Española, dijo que de la Roja le preocupa "todo".

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"Ha sido algo maravilloso, después se puede ganar, ojalá que ganemos, pero si no se gana creo que el camino ha sido increíble", añadió sobre el Mundial protagonizado por los suyos.

Donald Trump, por primera vez presente en un partido del Mundial, espera para entregar el trofeo por excelencia. ¿Se quedará de nuevo con el ganador en el podio para celebrarlo?