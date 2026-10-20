¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, el PSG vs. Barcelona FC, en la Champions League?

Pocos partidos pueden ofrecer un mejor cartel: el martes se enfrentarán en París el vigente doble campeón de la Champions, PSG, contra el equipo más en forma del continente, el Barça, en la tercera jornada de la fase regular del torneo europeo.

Lo que es seguro es que ningún otro encuentro en la mayor competición de clubes puede reunir a dos Balones de Oro (Rodri y Dembélé), además de Lamine Yamal, uno de los grandes favoritos a ganar el próximo, que se entregará el 26 de octubre en Londres.

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¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY, PSG vs. Barcelona?

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Este martes 20 de octubre, el cuadro 'culé' visitará al conjunto parisino en la capital de Francia, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Campeones.



Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentaron en la segunda fecha de la Champions League AFP

Este encuentro, que está estipulado iniciar a las 2:00 p.m. (hora colombiana), tendrá la transmisión de ESPN y Disney + Premium.

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- Lluvia de estrellas -

Pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped como el que se vivirá en París, este martes: por los locales estarán Dembélé, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Hakimi, Fabián y Ferran Torres entre otros; los visitantes estarán liderados por Lamine Yamal y contarán con Pedri, Cubarsí, Dani Olmo, Gabriel Jesus o un Raphinha ya recuperado de su reciente lesión.

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PSG y Barça son dos de los 9 equipos que han sumado 6 puntos tras dos jornadas, pero mientras los parisinos están teniendo problemas en su liga, el equipo azulgrana ha empezado la temporada arrasando con todo.

El equipo de Hansi Flick ha ganado por ahora todo lo que ha jugado (11 partidos) y ha marcado 48 goles, ¡casi 4,4 por partido!

Barcelona ha tenido un inicio excepcional en la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

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Lamine Yamal, que en una semana podría ganar el Balón de Oro, suma 9 goles y 10 asistencias en lo que va de temporada y será la principal amenaza para el PSG de Luis Enrique.