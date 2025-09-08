Publicidad

AC Milan puso punto final a una larga tradición; "ocurrió por primera vez en 100 años"

AC Milan puso punto final a una larga tradición; "ocurrió por primera vez en 100 años"

La temporada 2025/2026 nunca será olvidada en el AC Milan, equipo histórico de Italia y el mundo del fútbol, luego de que se confirmara una inesperada noticia.

Jugadores del AC Milan se lamentan, tras una derrota en la Serie A de Italia
Jugadores del AC Milan se lamentan, tras una derrota en la Serie A de Italia
AFP
Por: EFE
|
septiembre 08, 2025 07:35 a. m.