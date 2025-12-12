Probable alineación titular de Junior para enfrentar a Tolima HOY, en final ida de la Liga BetPlay

Quedan pocas horas para que ruede el balón en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla para lo que será la final de ida de la Liga BetPlay II-2025 entre Junior y Deportes Tolima. Se espera un marco espectacular en el 'Coloso de la Ciudadela', ya que la boletería para esta definición se agotó rápidamente.

El 'tiburón' espera hacer respetar su localía frente a un elenco 'pijao' que no va a esconderse, tal como lo planteó en la previa de la contienda, Lucas González. El DT del cuadro de Ibagué confía en sus dirigidos para dar el golpe en la capital del Atlántico.

Junior de Barranquilla se podría meter entre los 4 grandes de Colombia. Foto: @JuniorClubSA.

Pero volviendo al Junior, se conoció la probable alineación titular para enfrentar HOY al Tolima. Alfredo Arias usaría al onceno que acumuló minutos en los últimos compromisos del 'todos contra todos' y fase de cuadrangulares; solo tendría una duda en la mediocampo: si envía desde el 'vamos' a Guillermo Celis, quien salió 'tocado' en el duelo frente al Atlético Nacional en el 'Metro'. Tiene dos opciones. Esto lo reveló el periodista Fabio Poveda en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio'.



Así las cosas, el 'rojiblanco' formaría de la siguiente manera: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Javier Báez, Jermein Peña, Yeison Suárez; Didier Moreno, Guillermo Celis (Fabián Ángel o Carlos Esparragoza); Yimmi Chará; Bryan Castrillón, José Enamorado y Guillermo Paiva.

"Aprovecho de disfrutar el paisaje, que es el estadio lleno, que el de la esquina siempre me diga, profe vamos a ganar. Uno después depende de muchas variables. No puedo prometer que vamos a ganar, pero sí puedo prometer que estos jugadores van a dejar todo", dijo Arias en la antesala del juego.



A qué hora es HOY Junior vs. Tolima

El balón rodará en el estadio Metropolitano a las 8:00 de la noche y se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win). Además, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas, virales, golazos, crónica y las reacciones de los protagonistas.