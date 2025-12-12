Racing vs. Estudiantes, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la final de la Liga Argentina

Racing Club y Estudiantes de La Plata definirán este sábado la final del Torneo Clausura del fútbol argentino, en un duelo a partido único que se disputará en un colmado estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.

La ‘Academia’, dirigida por Gustavo Costas, busca su segundo título del año tras la obtención de la Recopa Sudamericana ante Botafogo, además de haber llegado a la semifinal de la Copa Libertadores en la que cayó ante Flamengo.

Edwuin Cetré, jugador colombiano de Estudiantes de La Plata, en un partido de la Liga Argentina Getty Images

Publicidad

El 'Pincha', por su parte, perdió la única final que disputó en el año, por la Supercopa Internacional y, de la mano de Eduardo Domínguez, pretende lograr un nuevo título tras la obtención de la Copa Argentina en 2023 y la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

Ambos clubes volverán a definir un título cara a cara tras por primera vez desde el Torneo Metropolitano de 1967, donde el Estudiantes de Osvaldo Zubeldía se impuso por un claro 3-0 ante el Racing Club de Juan José Pizzuti, con goles de Eduardo Madero, Juan Ramón Verón y Felipe Ribaudo.

Publicidad

El Racing de Costas fue tercero en la Zona A del Clausura 2025 con 25 unidades gracias a siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas.

En octavos de final su víctima fue River Plate, al que venció por 3-2 como local, mientras que en cuartos superó en casa a Tigre en los penaltis tras empatar sin goles.

En semifinales dio el gran golpe en ‘La Bombonera’ y eliminó a Boca Juniors por 0-1 con un tanto de Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

El Estudiantes de Domínguez, por su parte, fue octavo en la misma zona que Racing y se metió en los 'play-offs' gracias a una combinación de resultados en la última fecha, en una campaña que cerró con 21 unidades producto de seis victorias, tres igualdades y siete caídas.

Publicidad

Estudiantes, finalista del Torneo Clausura de Argentina Foto: X/@EdelpOficial

En la primera instancia de eliminación directa dio el golpe contra Rosario Central en el ‘Gigante de Arroyito’ por 0-1 con gol de Edwuin Cetré, mientras que en cuartos de final superó a Central Córdoba en Santiago del Estero por 0-1 con un tanto de Tiago Palacios.

Publicidad

En semifinales, venció a su clásico rival, Gimnasia de La Plata, como visitante en ‘El Bosque’ y también por 0-1 con gol de Palacios.



Racing vs. Estudiantes, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la final de la Liga Argentina

El partido entre 'la Academia' y 'el Pincha' se llevará a cabo este sábado a las 7:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá verse a través de la pantalla de ESPN2 y Disney+. Igualmente, podrán seguir las incidencias más relevantes de Edwuin Cetré y Duván Vergara en el juego, en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Para este duelo, Racing volverá a tener a disposición a una de sus figuras, el centrocampista Santiago Sosa, pero Costas todavía no definió si también regresará el uruguayo Gastón Martirena al lateral derecho o si mantendrá a Facundo Mura.

Por el lado de Estudiantes, el que regresará al equipo es el centrodelantero Guido Carrillo, tras cumplir una sanción de cuatro fechas.

"Trataremos de estar a la altura de lo que significa la final, será un partido muy difícil. Creo que ambos equipos son merecedores de haber llegado a esta final. La fe mueve montañas y ojalá que lo siga haciendo en Racing”, señaló en conferencia de prensa el defensa central de la ‘Academia’ Agustín García Basso.

Racing buscará el título del fútbol argentino Foto: X/@RacingClub

Publicidad

Por su parte, Leandro González Pírez, defensa central del ‘Pincha’, señaló: "Quisimos ir paso a paso y buscar una regularidad a lo largo del torneo. Estamos muy fortalecidos como grupo. Haber ganado el clásico también nos da un extra".

El ganador de esta final logrará el pasaporte a la Copa Libertadores 2026 y disputará el sábado próximo la final del Trofeo de Campeones ante Platense, campeón del Torneo Apertura.

Publicidad

En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se jugará un período suplementario de 30 minutos en dos tiempos de quince. De persistir la igualdad, habrá penales para definir el campeón.