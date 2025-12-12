Doble de René Higuita se sorprendió y gozó al lado de la leyenda de la Selección Colombia

Las calles de Bucaramanga fueron testigos de un emocionante momento en el que el fútbol trascendió la cancha. René Higuita, la leyenda viviente del arco colombiano y creador del mítico 'escorpión', vivió un episodio especial durante su reciente visita a la capital santandereana al encontrarse cara a cara con su propia imagen: un aficionado cuyo parecido físico con el exarquero es tan asombroso, que por momentos, confunde a las personas.

El encuentro no se limitó a un saludo protocolario a la distancia. Fiel a su estilo carismático y cercano a la gente, el exarquero no dudó en acercarse a su 'clon'. Al verlo, la reacción del hombre fue de absoluta alegría. Rompiendo cualquier barrera de seguridad o protocolo, René se fundió en un caluroso abrazo con su imitador, reconociendo con humildad el homenaje que el aficionado rinde a su imagen, desde la icónica cabellera rizada hasta el inconfundible bigote que marcó una era en la Selección Colombia.

René Higuita ingresó al Salón de la Fama de la Fifa. X de @famasalon

En un video difundido en las redes sociales se pudo observar como ambos 'Higuita' conversaron animadamente durante un buen rato, compartiendo risas y anécdotas en medio de la multitud que no paraba de tomar fotos del encuentro. El fanático, que se desempeña como trabajor de la plaza central de 'La Ciudad Bonita', visiblemente emocionado y vistiendo la camiseta del Atlético Bucaramanga, recibió dos gestos que inmortalizaron el momento. Primero, el verdadero 'Loco' tomó un marcador y estampó su firma en la casaca 'leoparda' que portaba su doble, validando así la admiración del hincha local.



René Higuita conoció a su doble en Bucaramanga: un trabajador de la plaza central que sorprende por su increíble parecido con el ídolo. Un encuentro único. pic.twitter.com/JAQZtzTMV8 — El Primero en Noticias en Bucaramanga y Santander (@elprimeroenbga) December 12, 2025

Pero la generosidad del ídolo no terminó allí. En un acto que desató los aplausos de los asistentes, Higuita sacó una camiseta con su propio nombre y se la regaló al aficionado, sellando el pacto entre el ídolo y su reflejo. La jornada concluyó con una sesión de fotos en la que posaron juntos, hombro a hombro, dejando una imagen para la posteridad en la que únicamente se diferenciaban el uno del otro por su altura.

Este gesto reafirma por qué René Higuita sigue siendo uno de los personajes más queridos del deporte nacional. Más allá de sus atajadas, es su humanidad lo que sigue conquistando corazones, incluso cuando ese corazón late dentro de un pecho que se ve exactamente igual al suyo. Para el 'doble' santandereano, fue el día en que el espejo le devolvió no solo su reflejo, sino el abrazo de su héroe.