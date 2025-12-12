Síguenos en:
Doble de René Higuita se sorprendió y gozó al lado de la leyenda de la Selección Colombia

En un encuentro que quedó plasmado en un video en las redes sociales, René Higuita pilló de imprevisto a su doble en Bucaramanga, aprovechó para charlar con él y tomarse unas fotos para el recuerdo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 12 de dic, 2025
René Higuita se encontró con su doble en Bucaramanga
René Higuita se encontró con su doble en Bucaramanga
Foto: X/@elprimeroenbga

