Ídolo de Boca Juniors endulzó el oído a Miguel Ángel Borja; lo pidió con ansias

Miguel Ángel Borja revolucionó el futbol argentino con explosivas declaraciones con las que dio a entender que no tendría problema en defender la camiseta de Boca Juniors.

El ‘Colibrí’, como es conocido en el sur del continente americano, jugó 4 temporadas en River Plate, entre 2022 y 2025, marcó 62 goles en 159 partidos y ganó 3 títulos locales.

Sin embargo, en el último tiempo fue borrado por el entrenador Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, que lo relegó al banco de suplentes para solo darle algunos minutos al final de cada fecha.

Por ello, sus números bajaron, entró en racha negativa de goles y perdió parte del respaldo de la afición, lo que derivó en su no renovación de contrato.

En consecuencia, el atacante de 32 años de edad salió prácticamente por la puerta de atrás del conjunto ‘millonario’.



Bajo ese contexto, fue entrevistado en ESPN, canal en el que preguntaron si aceptaría ir a Boca, ante lo cual no se negó, pues afirmó tener un hermano hincha de ese club y tener las “puertas abiertas” en el fútbol argentino.

Al respecto, el hermano en cuestión del jugador, añadió en la misma entrevista que soñaba con ir un “palco de la ‘Bombonera’”, estadio del conjunto ‘xeneize’, lo que desató una enorme polémica en ese país entre quienes quieren que el ‘cafetero’ cambie de orilla y quienes, no.



Miguel Ángel Borja, seducido por leyenda de Boca Juniors

Se trata de Alberto ‘Beto’ Márcico, que tuvo palabras especiales para convencer al colombiano de ir al elenco ‘azul y oro’, pese a ser el máximo rival de River y cuyo escudo era besado constantemente por Borja después de cada gol.

Márcico, que ganó un título local y 2 internacionales en los años 90 con la camiseta de Boca, se mostró emocionado con la posibilidad de que el ‘Colibrí’ vaya al club de sus afectos.

“Vengo pidiendo a Borja hace 3 o 4 años, lo hablé con Riquelme [presidente de Boca]. Es el 9 que necesita Borja, juega siempre en el área y Boca necesita un goleador de ese nivel”, comentó en entrevista con FM Delta.

Y le mandó un mensaje directo para convencerlo de dar el paso: “Borja se fue maltratado de River, donde no se sintió respaldado. Por eso yo lo iría a buscar y le diría que venga que Boca le cambia la vida para bien”.

Entre tanto, resta esperar cómo se resuelve el futuro del cordobés, que alcanzó a sonar para el Cruz Azul de México y que tendría diversas ofertas de Europa y América.