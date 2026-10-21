Bayern Múnich y Arsenal empataron 2-2 en Champions League; Luis Díaz prendió las alarmas

Bayern Múnich y el Arsenal empataron este miércoles por 2-2 en un partido que tuvo alterntivas, con buenos momentos de ambos equipos, fases relativamente nulas porque los dos se neutralizaban defensivamente y otros momentos de buenas llegadas a puerta y ocasiones a ambos lados. En dicho juego, el colombiano Luis Díaz salió lesionado.

El Bayern, que llegaba al partido con las sensibles bajas de Michael Olise, por sanción, y de Joshua Kimmich, ausente por el fallecimiento de su padre, se vio en dificultades para desarrollar su acostumbrado juego de control y posesiones largas en la mitad contraria ante un Arsenal que no sólo hacía un buen trabajo de presión, sino que al principio logró apropiarse de la pelota.

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Los dos equipos se mostraban respeto y procuraban no darse espacios lo que llevó a que se tardara en ver jugadas de área.

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La primera ocasión clara la tuvo el Bayern en los pies de Serge Gnabry, cuyo remate fue parado por David Raya, en un contragolpe lanzado por Harry Kane desde la propia área tras un saque de esquina a favor del Arsenal.



Sin embargo, fue el Arsenal el equipo que abrió el marcador, por intermedio de Eze en el minuto 25, en una jugada que se inició con un gran pase de Odegaard desde el círculo central que se metió por entre Konrad Laimer y Dayot Upamecano.

Jugadores del Bayern Múnich y un festejo de gol contra Arsenal por la Champions League. Foto: AFP

En ausencia de Kimmich ni Tom Bischof ni Aleksandr Pavlovic lograban asumir el mando en centro del campo y, ante ello, Kane procuró manejar la sala de máquinas retrasando su posición.

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Un pase suyo, desde el centro del campo, fue recibido por Alphonso Davies que le ganó la espalda a Timber, entró al área y definió de pierna derecha con precisión ante Raya.

La segunda parte fue más rica en ocasiones y al comienzo los dos porteros tuvieron que lucirse con buenas paradas. Primero, en el minuto 48, fue Manuel Neuer quien metió la mano ante un cabezazo a quemarroppa de Bruno Guimaraes en un saque de esquina y apenas dos minutos después David Raya ahogó el grito de gol ante un testarazo de Upamecano.

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En general, al comienzo del segundo tiempo el Bayern pareció sentirse mejor en el campo y hubo fases en las que pudo desarrollar su acostumbrado juego. El gol de la ventaja para los bávaros llegó en el 61 con un penalti marcado por Kane y que se había producido cuando Timber había cortado con la mano un remate a puerta del goleador del Bayern.

Tras la ventaja vino una fase en la que el Bayern pudo sentenciar, hubo dos ocasiones claras, en el 67 para Laimer y en el 77 con un remate de Luis Díaz ante el que Raya logró sacar la mano.

Bayern Múnich empató con Arsenal en la Champions League. Foto: AFP

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Sin embargo, el Arsenal volvió y después de haber tenido el mejor principio tuvo también el mejor final, recuperó la pelota, combinó y en el 82 logró el empate con un remate dentro del área de Declan Rice a pese de Gyökeres y tras una buena triangulación.

Ficha técnica:

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2- Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Minjae Kim (Tah, 46), Stasinic; Bischof, Pavlovic; Gnabry (Karl, 69), Saibari (Luis Díaz, 69) (Ndiaye, 90), Davies (Brown, 85); Kane.

2- Arsenal: Raya; Timner, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Bruno Guimaraes (Lewin Skelly, 69); Saka (Eze, 10), Ödegaard (Merino, 85), Madueke; Havertz (Gyökers, 69).

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Goles: 0-1. min 26, Eze, 1-1, min 35, Davies. 2-1. min 61, Kane de penalti, 2-2, min 82, Rice.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Amonestó a Havertz, Konsa

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Incidencias: partido de la primera fase de la Liga de Campeones disputado en la Allianz Arena de Múnich.