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Gol Caracol  / Al Deportivo Cali se le acabó la ilusión en Copa Libertadores femenina; derrota 1-0 con Olimpia

Al Deportivo Cali se le acabó la ilusión en Copa Libertadores femenina; derrota 1-0 con Olimpia

Este domingo el Deportivo Cali femenino se despidió del certamen internacional de Conmebol que se juega en Ecuador, tras perder con un gol al minuto 90. Santa Fe, único representante colombiano.

Por: AFP
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Cali femenino vs Olimpia Copa Libertadores femenina
Cali femenino vs Olimpia Copa Libertadores femenina
Cali oficial

El Olimpia de Paraguay se clasificó este domingo para las semifinales de la Copa Libertadores femenina 2026, al vencer 1-0 con un tanto en el minuto 90 al favorito Deportivo Cali en Quito.

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Luján Ortiz, cuando el encuentro se iba a la tanda de penales, aprovechó un error de la arquera colombiana Maryory Sánchez, que en lugar de despejar terminó entregando el balón a la delantera, que anotó el tanto de la victoria.

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"Fue un partido muy complicado, estuve buscando mi gol y al último minuto se me dio", dijo Ortiz, la heroína de la clasificación olimpista, al finalizar el encuentro, jugado en el estadio Banco Guayaquil, en la capital ecuatoriana.

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Con iniciativa pero varias imprecisiones en su juego, el sueño del Deportivo Cali de llegar a otra final continental se apagó al último minuto.

"Es un golpe duro para nosotras como equipo. No tengo palabras para decir lo que siento", dijo la delantera del once caleño Melanin Aponzá.

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El duelo, que se jugó en un estadio semivacío, terminó más tarde de lo previsto debido a que fue suspendido más de una hora por una tormenta eléctrica.

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Los cuartos de final se completaban con el partido que jugaban más tarde el Cruzeiro y Libertad de Asunción.

El ganador de ese choque jugará el miércoles en semifinales contra el Olimpia.

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En la otra semifinal, el seis veces monarca de la Libertadores y vigente campeón Corinthians enfrentará al Independiente Santa Fe, que eliminó sorpresivamente al Palmeiras en cuartos de final el sábado.

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