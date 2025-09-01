Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Al ‘Dibu’ Martínez lo dejaron plantado; fue apartado de Aston Villa y al final no lo ficharon

Al ‘Dibu’ Martínez lo dejaron plantado; fue apartado de Aston Villa y al final no lo ficharon

El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue protagonista en las últimas horas, porque se hablaba de su llegada al poderoso Manchester United. Lo rechazaron y no lo compraron.

Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Emiliano 'Dibu' Martínez, arquero del Aston Villa.
Foto: Getty
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:35 p. m.