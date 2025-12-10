Figura de Atlético Nacional y la revelación que hizo peso pesado de Boca Juniors; los cautivó

Las competiciones en el segundo semestre del fútbol colombiano están llegando a su fin, y uno de los clubes que busca cerrar con título el 2025 es Atlético Nacional. El 'verdolaga' luchará por el trofeo de la Copa BetPlay ante su rival de patio, Independiente Medellín, pero antes de que ruede el balón para esta doble confrontación en el Atanasio Girardot, una de las figuras del 'rey de copas' interesa a un club 'pesado' del continente: Boca Juniors.

Así fue como en las últimas horas de este miércoles, desde las toldas del 'azul y oro' revelaron que el interés por Marino Hinestroza es cierto y que evaluarán tanto al extremo caleño como a otras posibilidades. Esta voz autorizada alabó las cualidades futbolísticas del deportista de Nacional.

Marino Hinestroza festejando uno de los goles en el clásico paisa frente a Medellín Colprensa

"Hemos visto el video del jugador, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos", comentó el Marcelo 'Chelo' Delgado, quien es miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, en conversación con 'Radio La Red'.



Antes de que se revelarán estas palabras del 'Chelo' Delgado, el periodista Germán García Grova había indicado en su perfil personal en 'X' que "Boca Juniors insistirá por Marino Hinestroza. El extremo continúa en la agenda del equipo".

A mediados del presente año, Marino había sido vinculado con el cuadro 'xeneize', incluso en ese momento entregó unas declaraciones con tono de despedida, pero finalmente terminó quedándose en la institución verde paisa.

¿Qué títulos ha ganado Marino Hinestroza con Atlético Nacional?

El extremo caleño, de 23 años, ha logrado tres títulos con los 'verdolagas': una Liga BetPlay (2024-II), una Copa Colombia (2024) y una Superliga (2025). Su rendimiento con Nacional lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo.



¿Cuándo juega Marino Hinestroza con Atlético Nacional?

El siguiente reto del habilidoso jugador del verde paisa será este sábado 13 de diciembre contra Medellín, por la ida de la final de la Copa BetPlay 2025. Nacional hará de local en el Atanasio Girardot, escenario donde rodará el balón a las 5:00 de la tarde.