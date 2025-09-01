Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
Gol Caracol  / Zozobra por salud Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios; “está luchando”

Zozobra por salud Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios; “está luchando”

Se trata del entrenador argentino de 69 años de edad que le dio la estrella de 2017-II al elenco azul de Bogotá y que actualmente dirige en su país.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors; preocupación por su salud.jpg
Miguel Ángel Russo actualmente dirige a Boca Juniors de Argentina
Foto: Boca Jrs.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:26 p. m.