Zozobra por salud Miguel Ángel Russo, extécnico de Millonarios; “está luchando”

El estado de salud de Miguel Ángel Russo ha venido siendo tema de conversación desde que se desligó de Millonarios, pues en esa época debió superar una dura enfermedad.

Sin embargo, salió adelante y regresó al sur del continente americano para estar con su familia y vincularse nuevamente al fútbol de ese lugar. En ese sentido, ha logrado ser timonel de un sinnúmero de equipos, entre los que se encuentra Boca Juniors.

No obstante, su semblante no es el mismo que se le conoció años atrás y las especulaciones sobre su actualidad se han tomado las redes sociales, así como diferentes medios de comunicación en los que se emiten noticias extraoficiales.

Es por ello que apareció una voz cercana a él que habló sobre lo que está ocurriendo con el experimentado entrenador.

Y justamente el que salió a hablar de Russo fue otro viejo conocido del fútbol colombino: Hugo Gottardi, un recordado goleador de Independiente Santa Fe que posteriormente fue asistente de Russo en Millonarios.



“Lo veo cansado”: Hugo Gottardi, sobre Miguel Ángel Russo

El exasistente del timonel habló al respecto en Radio del Plata, donde hizo una cruda radiografía del Russo. “Lo veo cansado. Lo veo sentado, fueron sus primeras palabras”.

Y agregó que los niveles de estrés pueden estar afectando más de la cuenta a Russo, que es constantemente señalado por el flojo nivel de su plantel y las 11 fechas que alcanzó a encadenar sin victorias, algo que fue catalogado como la peor crisis de resultados de la historia del club.

“Llevar a Boca en la espalda es como llevar un camión, es duro”: agregó Gottardi.

Y cerró apuntando que pesar de que Russo “viene de una enfermedad”, no cree que se encuentre en las mejores condiciones.

“Lo veo demacrado, lo veo cansado. Él está luchando en muchos frentes”, mencionó para dar a entender que Russo continuará desarrollando su actividad así su familia no lo crea conveniente.

“Miguel a la familia no le va a dará ni cinco de bola. Nunca le dio bola a la familia. Para él, primero está el trabajo y segundo, la familia”.

Lo cierto es que Russo ve casi todos los partidos sentado, ya no da tantas indicaciones como antes y se nota algo débil. No obstante, se alista con su plantel para visitar el 14 de septiembre a Rosario Central en cumplimiento de la octava fecha de la liga argentina.

Acá, el testimonio completo: