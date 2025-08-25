Desde el Borussia Dortmund dejaron clara su postura en escándalo con hermano de Jude Bellingham

El director administrativo del Borussia Dortmund, Lars Ricken, le ha quitado importancia a la discusión que tuvieron tras el empate 3-3 contra el St. Pauli el director deportivo, Sebastian Kehl, y el padre del jugador Jobe Bellingham.

El hermano pequeño de Jude Bellingham, figura del Real Madrid y de la Selección de Inglaterra, fue sustituido tras la primera parte, lo que pareció no gustarle a su padre, Mark, quien había viajado a Hamburgo para ver el debut de su hijo en la Bundesliga.

¿Cuál es la nueva postura en el Borussia Dortmund sobre lo que pasó con Jobe Bellingham?

Jobe Bellingham, jugador del Borussia Dortmund. AFP

Publicidad

"Logramos fichar a Jobe Bellingham porque, a través de los años, hemos creado una relación de confianza con sus padres. La familia viajó desde Inglaterra para ver el primer partido de su hijo y querían encontrarlo al lado del bus. Tuvieron una discusión algo emocional con Sebastian (Kehl), lo que no es un problema por la relación que tenemos". dijo Ricken al canal de 'Sky Sport'.

"Ya lo hemos aclarado todo", agregó Lars Ricken, el director administrativo del Borussia Dortmund.

Publicidad

Sin embargo, Ricken dijo que se tomarán medidas para que el futuro no se repitan situaciones semejantes. En declaraciones al diario "Bild", afirmó que se reservará el acceso a las proximidades del vestuario a jugadores, miembros del cuerpo técnico y a los responsables del club.

"No es un sitio para familiares y agentes. Se lo hemos comunicado a todos los interesados", aseguró.



Lo que había dicho otro directivo alemán sobre este escándalo

"Estamos todos decepcionados con el resultado de ayer (sábado). Sin embargo, el área de jugadores es y seguirá siendo exclusiva para futbolistas, entrenadores y personal , no para familiares ni agentes. Esto no volverá a suceder. Hemos informado claramente a todas las partes implicadas", fue la respuesta de Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, en un comunicado emitido por el club, según precisó el el medio alemán, 'Sky Sport'.