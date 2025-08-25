Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid y la marca que logró en la Liga de España, luego de diez años

Real Madrid y la marca que logró en la Liga de España, luego de diez años

El Real Madrid comenzó de buena manera en la Liga de España, logrando seis puntos en dos salidas. Los de Xabi Alonso han mostrado efectividad y solidez.

Real Madrid ha tenido un buen inicio de la Liga de España.
Real Madrid ha tenido un buen inicio de la Liga de España.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 02:04 p. m.