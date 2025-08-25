Real Madrid y la marca que logró en la Liga de España, luego de diez años

El Real Madrid de Xabi Alonso ha logrado encadenar un inicio de LaLiga EA Sports con dos porterías a cero, sin encajar goles en las dos primeras jornadas diez años después, desde que lo consiguiera otro técnico español como Rafa Benítez.

El triunfo en el estreno oficial de Xabi Alonso en el estadio Santiago Bernabéu, con un triunfo por 1-0 ante Osasuna, y la victoria en el regreso del Real Madrid al Carlos Tartiere 24 años después ante el Oviedo (0-3) dan forma a un inicio de temporada con pleno de triunfos del nuevo técnico y sin encajar goles.

La mejoría en el trabajo defensivo del Real Madrid se plasma en el compromiso de todos sus jugadores. Xabi Alonso ha adelantado la línea de presión y ha logrado que se repitan los robos en campo contrario.

Aleja al rival de la portería de Thibaut Courtois, que apenas ha tenido que intervenir. Ante el Oviedo dejó su primera parada de mérito en un partido en el que el rival chutó tres veces a puerta en seis intentos.

En el estreno liguero, Osasuna aún llegó menos al portero belga por la labor defensiva de sus compañeros. Según datos oficiales de LaLiga, el equipo navarro chutó dos veces y ninguna fue a puerta.

Llevaba diez años el Real Madrid sin empezar LaLiga enlazando dos porterías a cero, desde la temporada 2015/16 cuando lo firmó con Benítez en el banquillo. El 23 de agosto de 2015 empezaba el campeonato liguero con un empate sin goles en El Molinón ante el Sporting de Gijón. Seis días después goleaba por 5-0 al Betis en el Bernabéu.

En el corto periodo de Benítez al mando del equipo blanco, logró enlazar cuatro jornadas sin recibir gol, venciendo además al Espanyol en su estadio (0-6) y al Granada de local (1-0).

No fue hasta la quinta jornada cuando encajó por primera vez, en San Mamés, donde ganó con doblete de Karim Benzema (1-2). A los 67 minutos Sabin Merino superaba a Keylor Navas y dejaba en 427 minutos el registro del equipo blanco sin encajar en el inicio de la competición doméstica.

Superar ese registro es el primer objetivo de Xabi Alonso en el Real Madrid. El técnico tolosarra ha marcado a sus jugadores como reto inicial ganar las tres primeras jornadas ligueras sin encajar tantos. La tercera jornada la disputará en el estadio Santiago Bernabéu ante el Mallorca.