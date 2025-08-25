Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé arrasó con Cristiano Ronaldo; contundente cifra que destacan en Real Madrid

En la prensa española resaltaron la labor que viene cumpliendo Kylian Mbappé, quien no solamente viene rindiendo en la cancha, sino que también deja otros réditos relevantes.

Kylian Mbappé ha vendido más camisetas que Cristiano Ronaldo en Real Madrid.
Fotos: AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 25, 2025 02:37 p. m.