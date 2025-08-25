Kylian Mbappé arrasó con Cristiano Ronaldo; contundente cifra que destacan en Real Madrid

El Villarreal goleó al Girona por 5-0 con un triplete del canadiense Tajon Buchanan y apartó del liderato de LaLiga EA Sports al Barcelona, que encabezaba la tabla desde febrero, aunque lo es por diferencia de goles y empatado también con el Real Madrid, al que volvió a sostener el francés Kylian Mbappe, protagonista con un doblete del triunfo en Oviedo (0-3).

El atacante francés, que ya firmó la victoria ante Osasuna, volvió a ser el faro del cuadro de Xabi Alonso en un partido sin excesivo brillo de nuevo ante un recién ascendido como el cuadro asturiano, que celebró la vuelta a la elite a su estadio tras más de dos décadas y que soñó con sacar algo en momentos puntuales.

Mbappé sigue en racha en LaLiga. Desde la pasada campaña no falta a su cita con el gol. Marcó en las últimas cinco jornadas y ha unido las dos primeras de la presente. Estuvo brillante en el control orientado que significó su primer gol tras un protestado robo de balón de Aurelien Tchouameni y un buen pase del turco Arda Guler y definió con clase en el segundo, servido por Vini en su mejor acción, que además llegó justo después de que el Oviedo rozara el empate con un disparo del ghanés Kwasi Sibo que se estrelló en la madera de Courtois.

Pero además de eso, en las últimas horas para el atacante galo también aparecieron unas cifras impresionantes y que es relevante desde todo punto de vista. "Con estos tantos ya acumula 33 goles en 37 encuentros en lo que va del 2025, números que lo colocan en un nivel que muchos comparan con el de Cristiano Ronaldo en sus mejores años en Chamartín".

Real Madrid, del delantero Kylian Mbappé, se estrena contra Al-Hilal de Arabia. Los blancos, encabezados por Kylian Mbappé, debutarán estrenando DT.

Pero además de eso, Mbappé y su camiseta '10' de los 'merengues' marcó registros, que ni 'CR7' logró, al venderse ya 345.000 unidades entre los aficionados. Así las cosas, el astro europeo es noticia en los terrenos de juego y también fuera de ellos, donde también genera cuantiosos dividendos para Real Madrid.