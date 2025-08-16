Javier Gandolfi, tras el empate de Nacional con Fortaleza: "Pudimos haberlo ganado"

Atlético Nacional y Fortaleza regalaron un espectáculo cargado de emociones este sábado en el Atanasio Girardot. Por la séptima fecha de la Liga BetPlay Dimayor II-2025, el duelo terminó en tablas (2-2), dejando goles, errores y un desenlace vibrante que mantuvo a los hinchas al borde del asiento.

El equipo capitalino salió decidido a imponer condiciones, presionando desde el arranque y complicando a un Nacional que apostó por una nómina alterna pensando en su compromiso internacional frente a São Paulo por los octavos de la Copa Libertadores. Sin embargo, el cuadro de Javier Gandolfi abrió el marcador a los 21 minutos gracias a un infortunado autogol de Jhon Balanta, quien al intentar ceder el balón a su arquero terminó enviándolo al fondo de la red.

Emilio Aristizábal puso el empate a los 36 minutos, mientras que tres minutos después, Yesid Díaz firmó el 2-1 con el que los bogotanos se fueron al descanso con ventaja.

En la segunda mitad, Nacional buscó con insistencia la paridad, pero se topó con un ordenado rival y con un arquero inspirado. Solo a 10 minutos del final apareció Marlos Moreno para rescatar un punto con un gol que selló el 2-2 definitivo. Con el empate, los ‘verdolagas’ dejaron escapar la posibilidad de treparse al liderato, mientras que Fortaleza se llevó un valioso resultado de Medellín.



Gandolfi rescató la mejoría de Nacional en el segundo tiempo

Javier Gandolfi, director técnico de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Colprensa

Publicidad

Durante la rueda de prensa posterior al empate con Fortaleza, el entrenador argentino se mostró conforme con la presentación de sus dirigidos, a pesar de no conseguir la victoria en casa. Asimismo, destacó el aporte de los jugadores que ingresaron en la segunda mitad.

"Fue un primer tiempo difícil, el que más nos ha costado desde que estamos aquí, sobre todo en nuestros puntos fuertes, que son el volumen de juego y la creación de situaciones. Eso nos faltó. Por distintas circunstancias, Billy (Arce) y Elkin (Rivero) tenían amarilla y yo quería darle aire fresco al equipo. Obviamente, Marlos Moreno es un jugador desequilibrante, y lo dije desde que lo conocí: tiene una toma de decisiones que hace crecer al equipo", señaló Javier Gandolfi.

Publicidad

Y agregó: "Con el ingreso de Edwin (Cardona) y Jorman (Campuzano) el equipo mostró otra cara, incluso pudimos haber ganado. El arquero de ellos tuvo buenas intervenciones y eso me deja tranquilo".

De cara al compromiso frente a São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores, Gandolfi expresó que es muy probable que César Haydar no esté disponible, al igual que Dairon Asprilla, ambos por lesión, por lo que deberá evaluar sus reemplazos.

Sobre el partido de vuelta en Brasil, concluyó: "Estamos con toda la ilusión. La realidad es que en los primeros 90 minutos me sentí satisfecho y orgulloso, porque en esta instancia el equipo mostró cosas positivas, aunque el resultado fue mezquino. Vamos a buscar la clasificación en Brasil".