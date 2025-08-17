Javier Gandolfi reveló los jugadores que no estarán con Nacional para juego contra Sao Paulo

Atlético Nacional ya dejó atrás el 2-2 en el Atanasio Girardot contra Fortaleza por la Liga BetPlay II-2025 y se enfoca completamente en lo que será la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Sao Paulo, una serie que está igualada a cero goles. Para este decisivo compromiso en tierras brasileñas, Javier Gandolfi, técnico del 'verdolaga' confirmó que no contará con algunos jugadores importantes por tema de lesiones.

Si bien el verde paisa no ha revelado el listado de viajeros para el juego del martes 19 de agosto en el mítico estadio de Morumbi, Gandolfi sí reveló algunos nombres que no estarán disponibles; uno de ellos sufrió molestias físicas en el juego contra los 'amix', mostrando serias muestras de dolor en su rostro.

"César Haydar es baja y no puede viajar, Dairon Asprilla tampoco está y Marino (Hinestroza) es parte de la delegación, pero toca mirar a quién vamos a llevar por César", fue lo que precisó el timonel argentino al servicio de Nacional en la rueda de prensa posterior al compromiso contra Fortaleza en la noche del sábado anterior.

Le tiró a César Haydar y se encuentra en el piso con mucho dolor.



El verde no tiene más cambios. pic.twitter.com/c5J0pljZG5 — La Página Verdolaga (@LaPagVerdolaga) August 17, 2025

De otro lado, el estratega del 'verdolaga' se refirió a lo que será ese compromiso contra Sao Paulo, vital para seguir en carrera en el certamen de la Conmebol.

Publicidad

"Estamos con toda la ilusión. La realidad es que en los primeros 90 minutos me sentí satisfecho y orgulloso, porque en esta instancia el equipo mostró cosas positivas, aunque el resultado fue mezquino. Vamos a buscar la clasificación en Brasil", terminó por indicar Gandolfi en su intervención con la prensa.



Nacional, con rumbo a Brasil

A su vez, en las redes sociales de Atlético Nacional dieron a conocer que el plantel ya tomó vuelo con destino a la ciudad de Sao Paulo. Fue a través de una serie de fotografías que precisaron esta noticia y en las mismas se pudo observar a David Ospina, capitán del club verde antioqueño, y al defensor central, William Tesillo.

¿Cuándo es el partido Sao Paulo vs. Atlético Nacional?

Así las cosas, este vibrante compromiso por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre el 'tricolor' paulista y los 'verdolagas' está pactado para este martes 19 de agosto en el estadio Morumbi, escenario donde la pelota rodará a las 7:30 de la noche, en horario de Colombia.

Publicidad

Hay que indicar que en el partido de ida en el Atanasio, Edwin Cardona erró dos penaltis que le pudieron dar la venta a Atlético Nacional. El '10' fue 'arropado' por los hinchas del club en la antesala del juego contra Fortaleza.