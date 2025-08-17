Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid, en problemas para su debut en La Liga: confirmaron cuatro lesionados

Ya empezó el campeonato español y el martes 19 de agosto será el debut del Real Madrid, cuando juegue contra Osasuna, pero las noticias no son alentadoras.

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, no podrá contar con varios jugadores por lesión para el debut en La Liga
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 17, 2025 08:53 a. m.