Aparece video de Íker Casillas y colombiana con la que se grabó en Cartagena; quedó mal parado

El nombre de Íker Casillas se ha tomado todas las portadas de la prensa rosa en España debido a las revelaciones que ha hecho sobre él Juliana Pantoja, una colombiana con la que el exguardameta del Real Madrid sostuvo un vínculo cercano que habría ido más allá de una simple amistad.

Íker Casillas y Juliana Pantoja.

Mientras el exportero asegura que no conoce mucho a la joven y que lo que pasó con ella fue algo efímero, ella ha ventilado detalles personales que dejan mal parado al campeón del mundo en 2010 con la selección española.

Casillas estuvo en Cartagena de Indias visitando a Pantoja en un viaje de placer luego del cual se habría quebrado la relación debido a "una amiga" de la mujer en cuestión, según lo ventiló la presentadora Nuria Chavero sin mayor profundidad en 'Vamos a ver', programa español de televisión.

Publicidad

Allí también se publicaron chats de la pareja en la que hablan de manera cercana, con lo que la versión del exdeportista quedaría por el piso. Sin embargo, lo asegurado por la colombiana con la que Casillas se filmó en el 'Corralito de piedra' es lo que más ruido ha hecho.



Íker Casillas, en video con colombiana que lo señala duramente

La pareja, que registró su idilio en la 'Heroica', salió de pelea y la mujer empezó a dar declaraciones en contra del individuo al asegurar que este se sobrepasaba con ella.

"Es un señor de 44 años que se insinuaba constantemente... Como lo digo para que no suene tan fuerte, era una persona que no se aseaba diariamente", dijo Juliana Pantoja en 'Tardear', otro espacio de TV en España.

Publicidad

Y agregó que hizo públicas las imágenes de ambos por decisión propia tras dejar de ver con admiración al exarquero: "Este vídeo muestra una parte real de lo que pasó, sin interpretaciones falsas y, que quede claro: a él le encantaba que nos grabaran juntos. Yo subo lo que yo quiera cuando yo quiera porque este tipo, para mí, dejó de ser un dios".

Acá, el video de ambos y las revelaciones de 'Vamos a ver':

#VamosAVer8A | Nuria Chavero trae nuevas declaraciones de Juliana Pantoja respecto a Iker Casillas tras publicar nuevo video inédito. pic.twitter.com/JEqp2woptM — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) August 8, 2025

En ese sentido, Casillas respondió un trino en el que reclamaba por ser el centro de la polémica: "Voy a Colombia y alguien habla de ti 3 semanas en medios de comunicación ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo".