¿Íker Casillas, retador? Anunció viaje a Colombia, pese a acusaciones de mujer de ese país

Íker Casillas, retirado del fútbol profesional desde 2020, es protagonista de un escándalo mediático en España que involucra a una colombiana con la que habría tenido una relación de pareja.

La mujer en cuestión se llama Juliana Pantoja, con quien el exguardameta ha negado sostener cualquier vínculo, a pesar de que ella ha ventilado una serie de críticas que dejan mal parado al hombre de 44 años de edad.

Íker Casillas y Juliana Pantoja.

Pantoja apuntó en el programa de televisión español ‘Tardear’ que el exportero se le “insinuaba constantemente” y que era una persona que ni siquiera se “aseaba diariamente”.

Frete a los dardos recibidos, Casillas se ha pronunciado mediante constantes mensajes en los que pide que no se metan con su privacidad:

“Mi nombre e imagen vuelven a ser cuestionados. Mi reputación es dañada y atacada y mi intimidad es mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o recurso televisivo sin consideración… No todo vale, la situación es insostenible y no voy a permitir más intromisiones que vulneren o menoscaben mi honor. Lo hago por mí y por todos los que me rodean”.

En medio de esta situación, el exdeportista sorprendió con otro anuncio: su viaje a Colombia, país de la mujer de la controversia.



Íker Casillas anuncia viaje a Colombia, pese a polémica

El exfutbolista se pronunció en la mañana del martes 12 de agosto publicando en sus redes sociales que buscaría lo que se podría interpretar como una ruta de escape, aunque lo paradójico es que de allí es la mujer que lo viene criticando.

“Me voy a Colombia. Grupo de gente. Playa. Aguadillas. Lo normal. Soltero desde hace 4 años. Te lo pasas bien. Alguien habla de ti. 3 semanas en medios de comunicación. ¿No hay más gilipollas a los que sacar? No, no hay. Solo existo yo. Hace años que deje mi profesión. Is different (es diferente)”.

El hombre trinó dando a entender que pretende escabullirse de las controversias tejidas a su alrededor con Juliana Pantonja, por lo que no se descarta que sus palabras puedan ser algún tipo de provocación.

