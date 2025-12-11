Apoyo interno para Xabi Alonso después del tropiezo del Real Madrid en Champions

Xabi Alonso está en el foco. El partido contra el Manchester City se antojaba determinante para su futuro como entrenador del Real Madrid. Sumó otra derrota, extendiendo su mal momento con solo dos victorias en los últimos ocho partidos, pero recibió el apoyo de sus jugadores. Un vestuario que quiso mostrar que está de lado de su técnico.

En un momento convulso en el día a día del Real Madrid, la relación de Xabi con sus futbolistas estaba en entredicho, por no calar el mensaje de las nuevas ideas que trae el técnico tras la etapa de Carlo Ancelotti. Involución en el juego de su equipo que le hace vivir su peor momento.

Delicada situación que hace que Xabi tenga poco crédito, pero aún lo mantiene a pesar de perder en ‘Champions’. El papel del equipo el domingo en Vitoria, en otro partido fuera de casa en Liga, escenario en el que se agudizaron las críticas, marcará el final de año del Real Madrid.

Derrota 1-2 ante el Manchester City en la que los futbolistas salieron al césped del Bernabéu con una actitud diferente a la del partido contra el Celta de Vigo, partido en el que perdieron 0-2. Así lo reconoció el propio Courtois en zona mixta, insistiendo de manera pública en el problema de intensidad que arrastra el equipo. En la que coincidió también Xabi.



“Agradezco mucho la actitud. Ser más constantes en nuestro rendimiento es un objetivo, independientemente del rival y la competición que tengamos”, apuntó el técnico.



Xabi Alonso recibe respaldo de la mayoría camerino

Xabi Alonso, director técnico de Real Madrid. AFP

Publicidad

En mitad de un ambiente de dudas respecto al desempeño de Xabi Alonso, los jugadores, tras la derrota, no escatimaron en palabras de apoyo para un entrenador que aseguró sentir su apoyo en el día a día juntos en Valdebebas.

Uno de ellos fue el brasileño Rodrygo Goes, quien rompió ante el Manchester City una racha de 32 partidos sin marcar en partido oficial con el Real Madrid. Y, tras la celebración, se fue directo al banquillo a abrazar a Xabi Alonso.

Publicidad

"Es un momento complicado para nosotros y para Xabi también, las cosas no nos están saliendo y quería demostrar que estamos juntos y con nuestro entrenador. Se dicen muchas cosas, se intentan crear, pero estamos juntos y necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestros objetivos", aseguró en Movistar + al concluir el partido.

Una línea que también mostró Raúl Asencio. "Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en el Real Madrid. Sabemos la presión que tenemos. El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al 100 %. El día a día en Valdebebas es muy bueno. Es verdad que estamos viviendo una situación atípica pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud. Es lo principal y hoy se ha visto un cambio", valoró.

Además, también hablaron dos pesos pesados dentro del vestuario. Uno de ellos, el belga Thibaut Courtois, quien se refirió a la entrega del equipo contra el Manchester City como demostración de apoyo a Xabi.

"Yo creo que sí -sobre si apoyan a Xabi-, se ha demostrado hoy. Yo creo que si alguien no estaba hoy... el partido se pierde 0-6. Todo el mundo ha luchado hasta el último segundo y nos hemos dejado la piel en el campo. Había jugadores que estaban al límite físicamente y todos estamos en el mismo barco", señaló en zona mixta tras el partido.

Publicidad

Por otro lado, preguntado también sobre si el vestuario apoya a Xabi Alonso, el inglés Jude Bellingham fue claro: "Al 100 %. El entrenador es un gran entrenador, personalmente tengo una gran relación con él", apuntó.