Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Apoyo interno para Xabi Alonso después del tropiezo del Real Madrid en Champions

Apoyo interno para Xabi Alonso después del tropiezo del Real Madrid en Champions

Los ‘merengues’ encajaron una nueva derrota bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, quien está en el foco de las críticas por el momento que atraviesa el club en la presente temporada.

Por: EFE
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Xabi Alonso y Vinícius Júnior tuvieron una discusión en el partido entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga de España
Xabi Alonso y Vinícius Júnior tuvieron una discusión en el partido entre Real Madrid y Barcelona, por La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad