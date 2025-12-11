La Selección Colombia femenina pierde terreno en el Ranking FIFA por el empate con Bolivia

La Selección Colombia femenina cerró el 2025 con un pálido empate en su visita a Bolivia, en el estadio Hernando Siles, por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol. El 1-1 dejó a la ‘tricolor’ en la cuarta posición con siete puntos, a solo uno de Venezuela, que actualmente lidera la competición.

Por ahora, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia se mantiene en puestos de repechaje para la Copa del Mundo de Brasil 2027. Es importante recordar que Colombia solo disputó un compromiso en esta ventana, debido a que la Liga de Naciones cuenta con nueve selecciones participantes, por lo que al combinado ‘cafetero’ le correspondió descansar una jornada.

¿En qué puesto está Colombia en el ranking FIFA?

El empate frente a Bolivia no solo tuvo repercusión en la tabla de posiciones de la Liga de Naciones de la Conmebol, sino también en el ranking FIFA, donde la Selección Colombia femenina descendió dos posiciones en la última actualización del año.



Pese a ello, el elenco nacional continúa como el segundo mejor seleccionado de la Conmebol, solo por detrás de Brasil, que escaló un puesto y ahora se ubica en la sexta casilla con 1.993,077 puntos. El podio sudamericano lo completa Argentina, en el puesto 30 con 1.674,551 puntos.

En su análisis general, la FIFA destacó los movimientos más relevantes del ranking y señaló: “España, campeona del mundo (1.ª, sin cambios), retuvo su título de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA y se mantiene en la primera posición del ranking tras recuperar el primer puesto en agosto. En el duelo continental, La Roja superó a Alemania (3.ª, +2), que ha dado el mayor salto entre las 10 mejores. Entre las dos potencias europeas se encuentra Estados Unidos (2.ª, sin cambios), que venció a Italia en dos amistosos durante el último parón internacional, pero perdió contra Portugal en octubre”, publicó la FIFA en su portal web.



Ranking Mundial Femenino FIFA

1. España: 2.094,891 puntos

2. Estados Unidos: 2.057,583

3. Alemania: 2.010,797

4. Inglaterra: 2.009,679

5. Suecia: 1.993,396

20. Colombia: 1.774,604