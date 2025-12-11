Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / FIFA mantiene eventos del “Partido del Orgullo” pese a reclamos de Irán y Egipto

FIFA mantiene eventos del “Partido del Orgullo” pese a reclamos de Irán y Egipto

El comité organizador del Mundial en Seattle confirmó mediante un comunicado que las actividades programadas en las afueras del Lumen Field se mantienen sin cambios.

Por: AFP
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad