A James Rodríguez le volvieron a cerrar puerta; en vilo su equipo para año del Mundial 2026

El futuro de James Rodríguez vuelve a convertirse en uno de los temas más comentados del mercado. Tras su salida del Club León, el volante cucuteño vuelve a quedar libre y en la obligación de encontrar un nuevo destino que le permita mantener continuidad competitiva de cara al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque en el conjunto de Guanajuato logró sumar minutos y recuperar parte de su nivel, ambas partes decidieron dar por terminada la relación deportiva, abriendo nuevamente el interrogante sobre el próximo capítulo en la carrera del ’10’ de la Selección Colombia.

Mientras el equipo nacional ya conoce su camino en la Copa del Mundo —ubicado en el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia—, James sabe que necesita un club que le garantice ritmo y protagonismo. Y aunque ofertas, rumores y sondeos no le han faltado en los últimos años, su nombre vuelve a moverse con fuerza en diferentes ligas del continente.

¿Otra puerta que se le cierra a James Rodríguez?

El mediocampista de 34 años ha sido vinculado en las últimas semanas con varios equipos de la Major League Soccer (MLS), entre ellos Orlando City, Los Angeles Galaxy y Toronto FC. Sin embargo, el rumor que más llamó la atención fue el posible interés de Pumas UNAM, club dirigido por Efraín Juárez, exfutbolista que dejó una buena imagen en Colombia tras su exitoso paso por Atlético Nacional, donde fue campeón de Liga y Copa BetPlay en 2024.



A pesar de la expectativa generada, todo indica que el fichaje no se concretará. Según reveló el periodista John Sutcliffe, el club universitario no contempla la llegada del colombiano, pues sus prioridades en el mercado están enfocadas en reforzar otras posiciones.

“James Rodríguez no llega a Pumas, sí hubo conversaciones, pero lo que piensa el club y Efraín Juárez es otra cosa. Necesitan ‘killer’, van por un par de nueves, seguramente sudamericanos, así que James no viene a Pumas”, aseguró Sutcliffe en las últimas horas.

Números de James Rodríguez

En su paso por León, al que llegó a comienzos de 2025 procedente del Rayo Vallecano, James disputó 34 partidos entre todas las competiciones. Durante su estadía registró cinco goles y nueve asistencias, acumulando 2.559 minutos con la camiseta de la fiera. Un rendimiento que, aunque positivo, no fue suficiente para sostener su continuidad en el club mexicano.