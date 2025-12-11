Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Borrado y maltratado en el fútbol argentino, pero con flores de un viejo compañero

Borrado y maltratado en el fútbol argentino, pero con flores de un viejo compañero

Un jugador colombiano de gran trayectoria, que está sin equipo para el próximo año, recibió elogios de un excompañero suyo en suelo internacional. ¡Vea de quién se trata!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Jugador colombiano recibió elogios de excompañero
Jugador colombiano recibió elogios de excompañero
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad