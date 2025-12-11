Borrado y maltratado en el fútbol argentino, pero con flores de un viejo compañero

Publicidad
Frank Fabra aún no tiene equipo para el 2026. El lateral no renovó su vínculo con Boca Juniors, por lo que al terminar el año será libre de negociar con cualquier equipo que quiera sus servicios. Pese a que su salida del cuadro 'xeneize' no se dio de la mejor manera, el colombiano fue elogiado por un excompañero que tuvo en el fútbol argentino.
Carlos Izquierdoz, jugador de Lanús, y reciente campeón de la Copa Sudamericana, se refirió este miércoles al defensor de nuestro país en conversación con el medio argentino 'TyC Sports'. "La verdad que, yendo al ataque, yo no tuve otro compañero como Frank, en ese sentido. Él era un extremo apareciendo por sorpresa, con una técnica increíble, una potencia, porque él tiraba la pelota para adelante y esos tres o cuatro primeros metros te mataba", inició diciendo el argentino que pasó por Boca Juniors desde 2018 hasta 2022.
A lo que siguió: "Y vos decías, Frank ¿cómo puede ser que arranque así con ese pedazo de trasero que tiene el muñeco este? Pero una potencia alucinante y técnicamente también, buenísimo. Yo me acuerdo cuando llega Marco a Boca, le digo, porque yo, hasta que llega Marco, jugaba Licha por derecha y yo jugaba por izquierda; claro, había que cubrir esa subida de Frank, porque nosotros atacábamos mucho por el lado de él, que jugaba con Villa, y le digo, Marco, mirá que vas a tener que estar atento porque Frank va a llegar, no en segunda instancia, en tercera instancia va a llegar. Y Marco se me reía como diciendo, bueno, sí, sí, sí, al segundo partido me dice, boludo, de verdad, no vuelve más".
🗣️ "YENDO AL ATAQUE, NO TUVE OTRO COMPAÑERO COMO FABRA"— TyC Sports (@TyCSports) December 10, 2025
Izquierdoz, mano a mano con TyC Sports, y los elogios para el lateral izquierdo colombiano, que no renovó su vínculo con #Boca. pic.twitter.com/nNAAoVRMhB
Posteriormente, el defensor central mencionó al aporte de otro colombiano, Jorman Campuzano, para el equilibrio del equipo con Fabra en cancha. "Ahí teníamos a Campuzano, que era muy inteligente. Campuzano leía muy bien los relevos, entonces muchas veces quedábamos con Licha y Campuzano por delante y algún otro volante que compensaba. Y del otro lado creo que estaban otros jugadores. Entonces, dentro de todo, tratábamos de mantener el equilibrio de esa forma para que Frank, porque Frank hacía mucha diferencia de mitad de cancha para adelante, entonces, tratábamos de buscarle la vuelta para que él se sintiera cómodo y el equipo no se resintiera tanto defensivamente", concluyó Izquierdoz.
El futbolista antioqueño saldrá del 'xeneize' tras 10 años en el club, sin embargo dejó un buen recuerdo de su paso con la camiseta del conjunto de Buenos Aires. Ha sonado para diversos equipos en el fútbol colombiano, entre ellos Millonarios, América y Deportivo Cali, pero por ahora no tiene confirmado el siguiente paso que dará a sus 34 años.