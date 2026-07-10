Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Argentina juega contra Suiza, este sábado en el Arrowhead de Kansas, por el pase a las semifinales del Mundial 2026, por mantener viva la esperanza de revalidar el título y por ofrecerle a Lionel Messi, su capitán, otros dos partidos en una Copa del Mundo. Dicho compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en este enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Ganadora de dos extenuantes eliminatorias ante rivales que parecían accesibles, Cabo Verde y Egipto, la campeona del mundo debe demostrar ahora qué argumentos mantiene para seguir considerándose favorita.

Porque, pasada la euforia, surgen las dudas. El equipo de Lionel Scaloni superó dos situaciones límite con más emotividad que fútbol y dejó ver grietas donde hasta los dieciseisavos aparecía como un conjunto compacto.

La Selección Argentina sigue en carrera en el Mundial 2026 y busca revalidar la corona conseguida en Qatar 2022 AFP

Detrás del fulgor de Lionel Messi, autor de 8 goles en 5 partidos, surgen las dudas de un ataque que no suma. De hecho, la segunda arma con la que ha contado Scaloni para dar la vuelta a las eliminatorias han sido los remates de cabeza de Cristian 'Cuti' Romero, un defensa.



Lautaro Martínez solo ha marcado un gol, y de penalti, y Julián Álvarez aún no se ha estrenado. Scaloni los ha alternado y hasta los juntó, en el tercer partido ante Jordania, cuando dio descanso a Messi durante una hora porque ya estaba consolidado de antemano el primer puesto del grupo. El resultado satisfizo a pocos.

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Frente a Suiza podría volver a ser titular Lautaro Martínez, que revitalizó al conjunto con su entrada en el segundo tiempo del partido frente a Egipto, al igual que Gonzalo Montiel y Nico González, los otros que podrían formar en el once.

Así llega Suiza

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En el conjunto helvético, mientras, la gran preocupación es Johan Manzambi, una de las grandes irrupciones de la Copa del Mundo, autor de tres goles y dos asistencias, con 20 años, que le han valido para dar el salto desde el Friburgo alemán, probablemente al Newcastle.

Manzambi, que sufrió un gol en la rodilla izquierda, se perdió el partido de octavos contra Colombia y no se ha entrenado con el grupo en toda la semana, por lo que su concurso es muy complicado.

Si no está Manzambi, el 'Bellingham suizo', su puesto podría ocuparlo el centrocampista del Sevilla Djibril Sow o Fabian Rieder, que hizo esa función de enganche en los octavos de final.

Para los helvéticos, la clasificación es traspasar una barrera que frenó a su selección en las tres ocasiones anteriores que lo intentaron (1930, 1934 y 1954).

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Para 'la Scaloneta', alimentar la esperanza de convertirse en la segunda selección que encadena dos títulos mundiales consecutivos (tras el Brasil de Pelé en 1958 y 62) y ofrecerle a su capitán otros dos encuentros -semifinal y final o tercer puesto- con los que seguir batiendo récords y estar en igualdad de condiciones en la carrera por la Bota de Oro con Kylian Mbappé, que ya se ha asegurado esos dos partidos.

Selección de Suiza Fotografía de: AFP

Alineaciones probables:

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Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Nico González; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Seleccionador: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

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Argentina vs. Suiza: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

Día: sábado 11 de julio del 2026.

Jornada: cuartos de final.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia)

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Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Estadio: Arrowhead de Kansas City.

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com