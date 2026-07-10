Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Turquía hablan del futuro de Dávinson Sánchez, figura de Colombia en Mundial 2026

En Turquía hablan del futuro de Dávinson Sánchez, figura de Colombia en Mundial 2026

El nombre de Dávinson Sánchez ha estado en el 'sonajero' del mercado de pases en Europa, pero desde el Galatasaray dejaron una postura clara sobre el porvenir del colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
Comparta en:
Dávinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia y del Galatasaray.
Dávinson Sánchez, defensor de la Selección Colombia y del Galatasaray.
Foto: AFP

Dávinson Sánchez fue uno de los pilares en la defensa de la Selección Colombia, mientras estuvo en el Mundial 2026. El caucano erró uno de los penaltis en la definición contra Suiza en los octavos de final, pero pese a esto, tuvo un alto rendimiento, en líneas generales, en la cita orbital en tierras norteamericanas.

A raíz de su buen presente no sólo con la 'tricolor', sino lo mostrado a lo largo de la temporada pasada con Galatasaray, el central de 30 años ha estado en la mira de otros clubes en el 'viejo continente'; lo siguen muy cerca, y hasta habrían ofertado por él para quedarse con sus servicios deportivos.

Jaminton Campaz, jugador de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Ídolo de Argentina y una voz de aliento para Jáminton Campaz, luego del Mundial 2026

Jefferson Lerma, volante de la Selección Colombia.
Selección Colombia

Jefferson Lerma; "esto nos hará volver ganadores con la Selección Colombia"

Lo cierto es que desde el elenco rojo y amarillo de la ciudad de Estambul dejaron muy claro su postura con respecto al futuro del futbolista de la Selección Colombia. Como, equipo entrenado por Cesc Fàbregas y que jugará esta campaña en la Serie A, e Inter de Milán son los clubes que pretenden al exfutbolista del Ajax de Ámsterdam y Atlético Nacional.

Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
Dávinson Sánchez con la Selección Colombia
AFP

Publicidad

"Dávinson Sánchez se ha convertido en uno de los nombres más comentados en el mercado de fichajes. Los equipos de la Serie A, Como e Inter de Milán, intentaron persistentemente fichar al defensa central de 30 años, pero finalmente se tomó una decisión. La directiva del Galatasaray cerró la puerta a los clubes interesados en Sánchez, pieza fundamental de la dupla con Abdülkerim Bardakcı, al declarar: 'No está en venta'", escribieron en la web del diario turco, 'Sabah'.

En dicho tabloide complementaron que el Como "realizó consultas" por el colombiano a "través de agentes y ofreció 20 millones de euros" al Galatasaray. Mientras que el "Inter de Milán planeaba negociar los términos del traspaso una vez finalizado el Mundial".

Publicidad

No obstante, desde la junta directiva del club 'otomano' reafirmaron que su postura "es un no, que esperan que Sánchez permanezca en el equipo". Dávinson tiene contrato con Galatasaray hasta 2029 y percibe un salario anual de 4,5 millones de euros.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Davinson Sánchez

Galatasaray

Inter de Milán

Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad