En Turquía hablan del futuro de Dávinson Sánchez, figura de Colombia en Mundial 2026

Dávinson Sánchez fue uno de los pilares en la defensa de la Selección Colombia, mientras estuvo en el Mundial 2026. El caucano erró uno de los penaltis en la definición contra Suiza en los octavos de final, pero pese a esto, tuvo un alto rendimiento, en líneas generales, en la cita orbital en tierras norteamericanas.

A raíz de su buen presente no sólo con la 'tricolor', sino lo mostrado a lo largo de la temporada pasada con Galatasaray, el central de 30 años ha estado en la mira de otros clubes en el 'viejo continente'; lo siguen muy cerca, y hasta habrían ofertado por él para quedarse con sus servicios deportivos.

Lo cierto es que desde el elenco rojo y amarillo de la ciudad de Estambul dejaron muy claro su postura con respecto al futuro del futbolista de la Selección Colombia. Como, equipo entrenado por Cesc Fàbregas y que jugará esta campaña en la Serie A, e Inter de Milán son los clubes que pretenden al exfutbolista del Ajax de Ámsterdam y Atlético Nacional.



Dávinson Sánchez con la Selección Colombia AFP

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"Dávinson Sánchez se ha convertido en uno de los nombres más comentados en el mercado de fichajes. Los equipos de la Serie A, Como e Inter de Milán, intentaron persistentemente fichar al defensa central de 30 años, pero finalmente se tomó una decisión. La directiva del Galatasaray cerró la puerta a los clubes interesados en Sánchez, pieza fundamental de la dupla con Abdülkerim Bardakcı, al declarar: 'No está en venta'", escribieron en la web del diario turco, 'Sabah'.

En dicho tabloide complementaron que el Como "realizó consultas" por el colombiano a "través de agentes y ofreció 20 millones de euros" al Galatasaray. Mientras que el "Inter de Milán planeaba negociar los términos del traspaso una vez finalizado el Mundial".

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No obstante, desde la junta directiva del club 'otomano' reafirmaron que su postura "es un no, que esperan que Sánchez permanezca en el equipo". Dávinson tiene contrato con Galatasaray hasta 2029 y percibe un salario anual de 4,5 millones de euros.