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Gol Caracol  / Remco Evenepoel no se olvida de Bélgica en el Mundial 2026; "venceremos 1-0 a España"

Remco Evenepoel no se olvida de Bélgica en el Mundial 2026; "venceremos 1-0 a España"

Antes de la salida de la etapa 7 del Tour de Francia, Remco Evenepoel le deseó buena suerte a Bélgica en el partido contra España, por los cuartos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 10 de jul, 2026
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España vs. Bélgica; partido de cuartos de final del Mundial 2026
España vs. Bélgica; partido de cuartos de final del Mundial 2026
Fotografías de: AFP

El partido de cuartos de final entre España y Bélgica, de cuartos de final del Mundial 2026, se vive con intensidad en el Tour de Francia. La "afición" de los diablos rojos se ha pronunciado en la salida de la séptima etapa en la salida de Hagetmau. Remco Evenepoel, exfutbolista internacional, pronosticó un 0-1 para su país, pero Jasper Philipsen apuntó un 3-1 para España.

"Sin duda lo veré. Probablemente a las 9 estaremos sentados a la mesa para ver el partido ¿Mi pronóstico? 0-1 para Bélgica", dijo en Sporza el doble campeón olímpico, líder del Red Bull Bora hansgrohe.

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"De cualquier forma, pero lo veré", aseguró Jonas Rickaert, del Alpecin, "Probablemente cada uno estará en su habitación, pero creo que la mayoría de los ciclistas lo verán".

El velocista Jasper Philipsen (Alpecin) verá el encuentro con toda seguridad, ya que "no es demasiado tarde", pero su pronostico sorprendió: "Lamentablemente, creo en un 3-1 a favor de España".

Víctor Campenaerts gregario de lujo de Jonas Vingegaard, se desmarcó del partido mundialista, y dijo que no sigue el fútbol, y que solo se centra "en el Tour de Francia",

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El belga Jürgen Roelandts, director del Movistar español, tendrá un papel "complicado", ya que verá el partido rodeado de españoles.

"Soy el único belga entre todos esos españoles. Tendré que oponer resistencia esta noche. Espero que los belgas vayan perdiendo 1-0 hasta el minuto 85 y luego ganen 1-2. Sí, entonces podré reírme de ellos", concluyó.

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