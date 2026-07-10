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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Piden a Jhon Lucumí como refuerzo mundialista del Inter de Milán; acá lo que dijeron

Piden a Jhon Lucumí como refuerzo mundialista del Inter de Milán; acá lo que dijeron

Al defensor de la Selección Colombia, Jhon Lucumí, le siguen lloviendo ofertas importantes de grandes equipos del balompié europeo gracias a sus presentaciones con la 'tricolor' y el Bolonia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jul, 2026
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Jhon Janer Lucumí
Jhon Lucumí; jugador de la Selección Colombia
AFP

El nombre de Jhon Lucumí sigue ganando fuerza en el mercado de fichajes europeo después de su destacado Mundial 2026 con la Selección Colombia. El defensor del Bologna no solo ha despertado el interés de varios clubes del continente, sino que ahora también recibió el respaldo de una leyenda del Inter de Milán, que considera que el colombiano sería el fichaje ideal para reforzar la defensa del equipo 'nerazzurro'.

Quien se pronunció fue Beppe Bergomi, campeón del Mundial de 1982 con Italia y ganador de tres Copas de Europa con el Inter de Milán. En una charla con 'La Gazzetta dello Sport', el histórico exdefensor analizó las necesidades del club para la próxima temporada y dejó claro que la prioridad debe estar en fortalecer la última línea.

Jhon Lucumí con la Selección Colombia
Jhon Lucumí con la Selección Colombia
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Al ser consultado sobre los refuerzos que necesita el equipo, Bergomi fue contundente al señalar: "Ahora el club debe preocuparse sobre todo por la defensa. Ha perdido a muchos jugadores en la zaga; la marcha de Acerbi, De Vrij y Darmian nos obliga a reforzar bien ese sector", una reflexión que evidencia la necesidad de incorporar futbolistas con experiencia y capacidad para competir al máximo nivel.

Posteriormente, el exinternacional italiano fue preguntado por Trevoh Chalobah como una de las alternativas para el Inter. Aunque reconoció sus condiciones, sorprendió al colocar al colombiano por encima del inglés.

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En ese sentido, Bergomi aseguró: "Él puede ser un perfil adecuado, pero otro que, en mi opinión, sería perfecto para el Inter es Lucumí. Conoce nuestra liga, puede jugar tanto de central como de lateral. Me gustan tanto él como Chalobah, pero si pudiera decidir yo, elegiría al que ya sabe cómo se juega en la Serie A".

El histórico defensor también explicó por qué considera que Lucumí encaja perfectamente en la idea de juego del conjunto milanés. "Además, el Inter necesita defensas que desplacen el centro de gravedad hacia delante, porque tiene que mantener una defensa alta", añadió.

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Las palabras de Bergomi llegan en un momento de alta valoración para el colombiano. Lucumí fue uno de los jugadores más destacados de la Selección Colombia durante el Mundial de 2026 y volvió a demostrar la solidez que lo ha convertido en uno de los mejores zagueros de la Serie A desde su llegada al Bologna.

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