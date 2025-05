Arne Slot se la ‘dejó caer’ a figura del Liverpool: “No estaba contento de cómo entrenaba”

Arne Slot, técnico del Liverpool, desveló que a principios de temporada no estaba "completamente contento" con la forma de entrenar de Trent Alexander-Arnold.

En una entrevista con Sky Sports, Mohamed Salah admitió que al comienzo de la temporada tuvo una reunión con Slot en su oficina para ver en qué cosas podía mejorar en sus entrenamientos, lo que llevó al holandés a contar una anécdota similar con Alexander-Arnold.

"Creo que Mo ha dicho un par de cosas sobre por qué vino a mi despacho en pretemporada y creo que hubo razones similares para que Trent también viniera a principios de temporada. Quizás ya lo ha contado él, pero se va a ir, así que no importa contarlo, puede que sea el primer regalo que le dé a Xabi Alonso", contó Slot en rueda de prensa.

"No estaba completamente contento con cómo entrenaba. En mi opinión, en determinados momentos podría haber hecho más, y eso fue de lo que hablamos. Eso, combinado con que creo que es mucho mejor defensor de lo que todo el mundo piensa, pero desafortunadamente no lo muestra todo el tiempo, así que eso es una parte de su juego que tiene que mejorar. Si lo hace y está concentrado, no hay muchos jugadores que puedan regatearle, porque es rápido, ágil y tiene una gran mentalidad".

Publicidad

Alexander-Arnold anunció hace unas semanas su salida del Liverpool cuando termine contrato el próximo 30 de junio y en los próximos días se espera que confirme su fichaje por el Real Madrid.

Luis Díaz junto a Trent-Alexander Arnold en un juego de Liverpool. Getty

Esta decisión le costó los abucheos en el último partido que el Liverpool jugó en Anfield, hace dos semanas ante el Arsenal, y este domingo, contra el Crystal Palace, se despedirá de su afición.

Publicidad

El Liverpool se enfrentará este domingo al Palace sin nada en juego para ninguno de los dos, pero después del encuentro los 'Reds' levantarán el título de la Premier League ante su afición por primera vez desde 1990, ya que cuando ganaron la liga en 2020 tuvieron que levantar el trofeo en un estadio vacío por las restricciones de covid.