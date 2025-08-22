La Vuelta a España se vivirá en Ditu, todas las etapas EN VIVO y el análisis en Foto Finish

La ‘Goga’ Ruiz, Santiago Botero y J.J. Osorio ya están listos para recibir la tercera grande de la temporada en la pantalla de ditu, la plataforma de Caracol TV. A partir de este sábado 23 de agosto, ditu y las señales de Caracol TV y de HD2, transmitirán desde las 6:30 a.m., la primera etapa de la Vuelta a España entre las localidades de Torino – Reggia Di Venara – Novara.

El Team de Caracol Sports llegará a los hogares de los colombianos con el mismo profesionalismo, transmitiendo la pasión de un deporte que cada vez mueve más masas en nuestro país. Después de que termine cada prueba, Foto Finish se apoderará de la pantalla con el mejor análisis post etapa. Felipe Jaramillo, enviado especial de Caracol Sports a territorio ibérico, les llevará a todos los televidentes, las reacciones de los siete colombianos que buscarán hacer historia en esta importante prueba ciclística.

Los apasionantes relatos de la ‘Goga’; los acertados comentarios de nuestro campeón mundial de Contrarreloj Individual, Santiago Botero y la sapiencia y bagaje de J.J. Osorio, acompañarán a los amantes del ciclismo a lo largo y ancho del territorio nacional.

JJ Osorio, Goga y Santiago Botero. Instagram oficial de JJ Osorio

La Vuelta España, la cual se desarrollará principalmente en territorio ibérico, culminará el 14 de septiembre. Esta será la edición 80 de la prueba y 21 etapas con distinta geografía, engalanará la pantalla de ditu y de Caracol Sports.

“La experiencia y sapiencia de nuestro tridente estrella; La Goga, J.J. Osorio y Santiago Botero, es algo que marca diferencia”, comentó Carlos De La Pava, productor al aire del programa Foto Finish, quien aseguró que continuarán los análisis precisos, los mejores debates post carrera, todas las reacciones y los más destacados pormenores de nuestros escarabajos con la presencia de Felipe Jaramillo.