Luis Díaz necesitó pocos minutos para brillar en Bayern Múnich; así vieron su debut en Bundesliga

Luis Díaz está retribuyendo con golazos y buenas actuaciones la confianza que depositó el Bayern Múnich para ir en el mercado de pases y ficharlo. Tras la anotación que marcó en la final de la Supercopa de Alemania y que inclinó el título a favor de los 'bávaros', el guajiro respondió en su debut en la Bundesliga con otro buen tanto y un par de asistencias, ganándose los aplausos en las tribunas por parte de los espectadores en el Allianz Arena y también las felicitaciones de sus compañeros.

El de Barrancas actuó los 90 de juego en el 6-0 final contra el Leipzig, que poco y nada pudo hacer ante el poderío de la ofensiva de los dirigidos por Vincent Kompany. Y tras un nuevo compromiso del Bayern Múnich, en los medios del país 'teutón' analizaron y calificaron a cada uno de los estelares y Díaz Marulanda no fue la excepción.

¿Cómo calificaron a Luis Díaz en la prensa de Alemania tras su debut en la Bundesliga?

Así las cosas, en el diario 'TZ' de la ciudad de Múnich escribieron una reseña de lo que fue el desempeño de la figura de la Selección Colombia, indicando que necesitó de pocos minutos en cancha para evidenciar su talento al servicio de los 'bávaros' en el torneo local.

Luis Díaz debutó de gran manera con Bayern en la Bundesliga, al marcar un golazo. X de @FCBayern

"El recién llegado Luis Díaz jugó su primer partido de la Bundesliga contra el RB Leipzig. Fueron 32 minutos hasta que Luis Díaz llegó definitivamente a la Bundesliga: el colombiano golpeó el balón por debajo del límite de área - y después de su gol en su debut en la Supercopa, también marcó el primer gol en su primer partido de la Bundesliga. Además, el atacante brilló con fuertes regates y dos asistencias de gol", precisaron en el tabloide anteriormente citado.

Por su parte, en 'Sofascore', página de estadísticas, le dieron una puntuación de 9.8 sobre 10. Casi perfecta la actuación de Díaz Marulanda. Entre sus números, además del golazo y de las asistencias para Harry Kane, una de ellas de taco, ganó seis duelos de diez disputados y tuvo una precisión en los pases del 86 por ciento.

Mientras que en el diario 'Merkur.de' escribieron así la goleada de los muniqueses: "Hat-trick de Kane y golazo de Luis Díaz: el Bayern destroza al RB Leipzig en su debut en la Bundesliga".



Así fue el golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Leipzig:

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ib8u6VaBdG — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025