Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz necesitó pocos minutos para brillar en Bayern Múnich; así vieron su debut en Bundesliga

Luis Díaz necesitó pocos minutos para brillar en Bayern Múnich; así vieron su debut en Bundesliga

Un golazo y dos asistencias fueron la carta de presentación de Luis Díaz en su estreno con Bayern Múnich en el campeonato alemán. Así registraron su desempeño frente al Leipzig.

Luis Díaz marcó golazo y dio dos asistencias en debut con Bayern Múnichn en la Bundesliga.
Por: Marianella Ramos Castro
|
Actualizado: agosto 22, 2025 04:24 p. m.